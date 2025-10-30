Stern-Bar-Prozess: Fluchtweg im Fokus, Baubehörde sagt jetzt aus

Im Grazer Straflandesgericht ist am Donnerstag, dem 30. Oktober, der Prozess um den Brand in der Stern-Bar zu Silvester 2023/24 fortgesetzt worden. Bei dem Feuer starb eine Studentin, zehn Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Betreiber des Lokals muss sich wegen fahrlässigen Herbeiführens einer Feuersbrunst verantworten. Er verantwortete sich bisher nicht schuldig. Am mittlerweile dritten Prozesstag wurde eine Referentin der Baubehörde zu den Fluchtwegen befragt. In der Silvesternacht begann es gegen 3.00 Uhr zu brennen. Im Eingangsbereich soll entzündliches Material gelagert gewesen sein, ein Notausgang durch ein Fenster war versperrt und das Personal soll nicht ausreichend für Brandfälle geschult worden sein, warf die Anklage dem Lokalbetreiber vor.

Opfer schilderten schreckliche Geschehnisse

Der Angeklagte hatte bisher bei sich keine Schuld gesehen, seiner Meinung nach hatte er alle Auflagen erfüllt, dass es eigentlich außer dem Hauptausgang keinen richtigen Notausgang gegeben habe, sei nicht der Fall gewesen. Nachdem in den vorigen Verhandlungen die Opfer eindringlich geschildert hatten, wie sie verzweifelt nach einem Fluchtweg gesucht hatten, waren nun die Notausgänge Hauptthema. Als Zeugin war eine Referentin der Baubehörde, die 2020 eine Begehung des Lokals vorgenommen hatte. Sie gab an, dass als Notausgänge der Eingang, der Ausstieg durch ein Fenster und der Weg durch die Küche in den Hof vorgesehen waren. Als es zum verheerenden Brand kam, war das Fenster allerdings durch einen Tisch verstellt, auch war die Fensterbank mit Dekorationsmaterial vollgeräumt. Bei der Kontrolle war das offenbar noch anders: „Das Fenster war frei, es war hundertprozentig kein Tisch davor“, gab die Zeugin an.

Fluchtweg durch Küche nicht zulässig

Sie erinnerte sich weiter, dass der Angeklagte damals den Fluchtweg durch das Fenster entfernen wollte, was ihm untersagt wurde „da sich dann die Fluchtwegsituation völlig anders dargestellt hätte“, führte die Beamtin aus. Im Übrigen sei auch ein Fluchtweg durch eine Küche normalerweise nicht zulässig, „weil eine Küche eine weitere Gefahrenquelle darstellen kann“. Neben dem Hauptausgang waren verschiedene Polster und anderes gelagert, was laut Zeugin ebenfalls nicht erlaubt sei. Nach der Begehung 2020 passierte nichts mehr, obwohl mehrere Mängel festgestellt worden waren. „Warum wurde der Akt als erledigt abgelegt?“, fragte der Verteidiger. „Weil es ein historischer Akt war“, lautete die Antwort. „Ohne weitere Überprüfung?“ „Ja“.