Alarm in der Kärntner Straße: Zwei Männer nach Fluchtversuch gefasst

Ein Einbruchsalarm führte in der Nacht auf Donnerstag, dem 30. Oktober, zu einem Einsatz in Graz-Wetzelsdorf. Zwei Männer flüchteten vor der Polizei, erst nach Schreckschüssen konnten sie gestellt werden.

Gegen 1.45 Uhr wurde bei einem Unternehmen in Graz-Wetzelsdorf, das sich auf Schrott- und Metallrecycling spezialisiert, ein Einbruchsalarm ausgelöst. Mehrere Polizeistreifen rückten an und umstellten das Gelände. Dabei bemerkten die Beamten eine Person, die über die Hinterseite flüchten wollte. Trotz mehrfacher Aufforderung blieb der Mann nicht stehen. Um den Flüchtenden zu stoppen, gaben Polizisten mehrere Schreckschüsse ins Erdreich ab. Der 32-jährige Mann konnte kurz darauf mit Körperkraft festgenommen werden. Zunächst behauptete der Verdächtige, allein gewesen zu sein. Später gab er zu, mit einem Komplizen unterwegs gewesen zu sein.

Zweiter Verdächtiger gestellt

Wenige Minuten später bemerkte eine weitere Streife einen Mann mit zerrissenem Pullover auf dem Gehsteig in der Nähe des Tatorts. Als er die Polizei sah, blieb er abrupt stehen. Bei der Kontrolle verwickelte sich der 27-Jährige in Widersprüche und gestand schließlich, ebenfalls ins Firmenareal eingedrungen zu sein. Bei beiden Männern wurde kein Diebesgut gefunden. Warum sie sich auf dem Gelände aufhielten, ist noch unklar. Beide wurden ins Polizeianhaltezentrum Graz gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz.