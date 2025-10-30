18 Monate Haft für Betreiber nach Silvestertragödie in Grazer Stern-Bar

In den frühen Morgenstunden des 1. Jänner 2024 kam es in der Grazer Stern-Bar zu einem verheerenden Brand. Gegen 3 Uhr früh brach das Feuer vermutlich im Eingangsbereich aus, wo sich laut Anklage leicht entzündliches Material befand. Für die Gäste wurde die Feier zur Katastrophe: Eine junge Studentin verlor ihr Leben, zehn weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Dem Betreiber des Lokals wurde vorgeworfen, seine Sorgfaltspflichten verletzt zu haben. Ein Notausgang soll durch ein Fenster versperrt gewesen sein, außerdem sei das Personal nicht ausreichend für Brandfälle geschult worden.

„Ich habe alle Auflagen erfüllt„

Vor Gericht beteuerte der Angeklagte seine Unschuld. Er habe, so seine Aussage, „alle Auflagen erfüllt“. Dass es keinen richtigen Notausgang gegeben habe, bestritt er entschieden. Doch die Schilderungen der Opfer zeichneten ein anderes Bild: Viele von ihnen berichteten, sie hätten verzweifelt nach einem Fluchtweg gesucht, während sich dichter Rauch im Lokal ausbreitete. Damit wurde das Thema der Notausgänge zum zentralen Punkt des Prozesses.

Zeugin: Fenster war ursprünglich frei

Als Zeugin sagte eine Referentin der Grazer Baubehörde aus, die das Lokal im Jahr 2020 überprüft hatte. Sie erklärte, dass damals drei Fluchtwege vorgesehen gewesen seien: der Eingang, ein Ausstieg durch ein Fenster und ein Weg durch die Küche in den Hof. „Das Fenster war frei, es war hundertprozentig kein Tisch davor“, sagte die Beamtin vor Gericht, wie die APA berichtet. Zum Zeitpunkt des Brandes war dieses Fenster jedoch mit einem Tisch und Dekorationsmaterial blockiert. Der Betreiber wollte den Fluchtweg über das Fenster laut der Zeugin ursprünglich entfernen, was ihm aber untersagt wurde, „da sich dann die Fluchtwegsituation völlig anders dargestellt hätte“. Auch der Fluchtweg durch die Küche sei problematisch gewesen, „weil eine Küche eine weitere Gefahrenquelle darstellen kann“.

Kritik vom Sachverständigen

Am Nachmittag kam der Brandsachverständige zu Wort. Er stellte klar, dass der Fluchtweg durch die Küche nicht zulässig gewesen sei. „Bei Fluchtwegen muss eine Türe in Fluchtrichtung aufschlagbar sein“, so der Experte. Seiner Meinung nach sei deshalb der Ausstieg durch das Fenster als Alternative vorgesehen worden. Dieser war beim Brand allerdings verstellt und nicht gekennzeichnet. Zusätzlich habe sich neben dem Haupteingang ein Abstellraum befunden, in dem Polster, Decken und anderes Material gelagert waren. „Das Material hätte dort nie gelagert werden dürfen“, betonte der Sachverständige.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Das Gericht sprach schließlich ein Urteil: 18 Monate Haft, davon sechs unbedingt, wegen fahrlässiger Herbeiführung einer Feuersbrunst. Der Angeklagte nahm das Urteil vorerst zur Kenntnis, es ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Der Fall beschäftigt die Justiz weiter: In einem zweiten Verfahren soll geklärt werden, ob auch Behörden Verantwortung tragen.