250 Austauschstudierende wurden in Graz begrüßt

In der würdigen Atmosphäre des „space04″ begrüßte Bürgermeisterin Elke Kahr die neu in Graz angekommenen Austauschstudierenden herzlich: „Es ist schön, dass Sie sich für Graz als Studienort entschieden haben. Ich bin mir sicher, dass Sie tolle Erlebnisse in unserer Stadt haben werden und wünsche Ihnen, dass Sie in Graz nicht nur Wissen sammeln, sondern auch Freundschaften schließen und sich wohlfühlen.“

Graz als eine der vielfältigsten Städte Österreichs

Graz ist mit Einwohner und Einwohnerinnen aus über 160 Nationen eine der vielfältigsten Städte Österreichs. Um den Studierenden den Start zu erleichtern, präsentierte der Leiter von Graz Tourismus, Dieter Hardt-Stremayr, die Stadt und gab Einblicke in das kulturelle Angebot, die Freizeitmöglichkeiten und die Lebensqualität der Murmetropole. Im Anschluss bot sich bei Getränken und Musik Gelegenheit zum Kennenlernen und Austauschen – ein erster Vorgeschmack auf das internationale Flair, das Graz als Studienstadt prägt.