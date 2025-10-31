Ersatzverkehr für Straßenbahnlinie am Freitagvormittag
Aufgrund von Probefahrten wird am heutigen Vormittag während drei Stunden ein Ersatzverkehr für die Straßenbahnlinie 3/5 zwischen dem Zentralfriedhof und Puntigam eingerichtet.
Wegen Bremsprobefahrten im Abschnitt Zentralfriedhof – Puntigam müssen die Graz Linien am Freitag, dem 31. Oktober 2025 von etwa 9 bis ca. 12 Uhr einen Schienenersatzverkehr mit Bussen für die Straßenbahnlinie 3/5 zwischen Zentralfriedhof und Puntigam einrichten.
Die Änderungen
Fahrtstrecke des Ersatzverkehrs E5
Ab der Bushaltestelle Zentralfriedhof (Linien 52 und 67) fahren die Busse über die Triester Straße zum Nahverkehrsknoten Puntigam.
Die Rückfahrt von Puntigam erfolgt entlang der Triester Straße zur Bushaltestelle Zentralfriedhof (Linien 52 und 67).
Folgende Ersatzhaltestellen werden eingerichtet:
Die Straßenbahnhaltestellen Zentralfriedhof werden zu den Bushaltestellen der Linien 52 und 67 direkt vor dem Zentralfriedhof verlegt.
Richtung Puntigam:
Der Schienenersatzverkehrsbus fährt die Nachtbushaltestellen der Linie N5 an den Haltestellen Plachelhofstraße und Maut Puntigam an.
Brauquartier/tim: Die Haltestelle wird in der Triester Straße vor der Kreuzung mit der Alten Poststraße eingerichtet.
Brauhaus Puntigam: Die Haltestelle befindet sich in der Triesterstraße am Beginn des Rechtsabbiegestreifens ca. 80 m vor der Kreuzung Triesterstraße / Schwarzer Weg.
Am Nahverkehrsknoten Puntigam hält der Ersatzbus an der Haltestelle der Straßenbahnlinie 5 (Steig B).
Richtung Zentralfriedhof:
Es werden von Brauhaus Puntigam bis Plachelhofstraße die Nachtbushaltestellen der Linie N5 bedient.
Betrieb der Linie 3/5 während der Bremsprobefahrten: Krenngasse – Zentralfriedhof (Schleife)