Ersatzverkehr für Straßenbahnlinie am Freitagvormittag

Fahrtstrecke des Ersatzverkehrs E5

Ab der Bushaltestelle Zentralfriedhof (Linien 52 und 67) fahren die Busse über die Triester Straße zum Nahverkehrsknoten Puntigam.

Die Rückfahrt von Puntigam erfolgt entlang der Triester Straße zur Bushaltestelle Zentralfriedhof (Linien 52 und 67).

Folgende Ersatzhaltestellen werden eingerichtet:

Die Straßenbahnhaltestellen Zentralfriedhof werden zu den Bushaltestellen der Linien 52 und 67 direkt vor dem Zentralfriedhof verlegt.

Richtung Puntigam:

Der Schienenersatzverkehrsbus fährt die Nachtbushaltestellen der Linie N5 an den Haltestellen Plachelhofstraße und Maut Puntigam an.

Brauquartier/tim: Die Haltestelle wird in der Triester Straße vor der Kreuzung mit der Alten Poststraße eingerichtet.

Brauhaus Puntigam: Die Haltestelle befindet sich in der Triesterstraße am Beginn des Rechtsabbiegestreifens ca. 80 m vor der Kreuzung Triesterstraße / Schwarzer Weg.

Am Nahverkehrsknoten Puntigam hält der Ersatzbus an der Haltestelle der Straßenbahnlinie 5 (Steig B).

Richtung Zentralfriedhof:

Es werden von Brauhaus Puntigam bis Plachelhofstraße die Nachtbushaltestellen der Linie N5 bedient.

Betrieb der Linie 3/5 während der Bremsprobefahrten: Krenngasse – Zentralfriedhof (Schleife)