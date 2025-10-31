Allerheiligen: Mehr Öffis bei Bedarf zu Grazer Friedhöfen

Am Samstag ist Allerheiligen. Traditionell besucht man an diesem Feiertag die Gräber seiner verstorbenen Angehörigen und entzündet dort Kerzen, um ihnen zu gedenken.

Nachdem anzunehmen ist, dass am Samstag besonders viele Grazer und Grazerinnen zu den Friedhöfen in Graz und Umgebung fahren werden, reagiert die Holding darauf: „Rund um Allerheiligen verstärken die Graz Linien bei Bedarf auch heuer wieder Straßenbahn- und Busverbindungen zu den Friedhöfen.“