Skip to content
Region auswählen:
/ ©Holding Graz/Watzinger
Bild auf 5min.at zeigt einen Bus.
An Allerheiligen fahren bei Bedarf mehr Busse und Straßenbahnen zu den Grazer Friedhöfen
Graz
31/10/2025
1. November

Allerheiligen: Mehr Öffis bei Bedarf zu Grazer Friedhöfen

Am Samstag ist Allerheiligen. Traditionell besucht man an diesem Feiertag die Gräber seiner verstorbenen Angehörigen und entzündet dort Kerzen, um ihnen zu gedenken.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(55 Wörter)

Nachdem anzunehmen ist, dass am Samstag besonders viele Grazer und Grazerinnen zu den Friedhöfen in Graz und Umgebung fahren werden, reagiert die Holding darauf: „Rund um Allerheiligen verstärken die Graz Linien bei Bedarf auch heuer wieder Straßenbahn- und Busverbindungen zu den Friedhöfen.“

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: