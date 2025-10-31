Grazer Elisabethstraße kurz vor Fertigstellung: Was sich dann ändert

Die Generalsanierung der Grazer Elisabethstraße geht in die Zielgerade: Zwischen Merangasse und Hartenaugasse kommt es in zwei Nächten zu einer Totalsperre.

Im Mai 2024 starteten die Bauarbeiten, und wie geplant biegt die Generalsanierung der Grazer Elisabethstraße (im Landestraßenverzeichnis B 67a, Grazer Ringstraße) nun in die Zielgerade. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer: „Um die noch ausstehenden Asphaltierungsarbeiten von der Kreuzung Merangasse bis zur Kreuzung Hartenaugasse durchführen zu können, ist in zwei Nächten, nämlich zwischen dem 3. und 5. November jeweils von 19 Uhr bis 5 Uhr zwischen diesen beiden Kreuzungen eine Totalsperre geplant – sofern das Wetter mitspielt. Dass bei einem derartigen Großbauvorhaben die Kosten in der Höhe von knapp sechs Millionen Euro, von denen die Stadt Graz und Leitungsträger rund die Hälfte übernehmen, und auch die geplante Bauzeit eingehalten werden, ist keine Selbstverständlichkeit. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, insbesondere an Projektleiter Georg Neuhold von der Verkehrsabteilung und die bauausführende Firma Strabag.”

Neuaufteilung der Verkehrsflächen

Bei einem Verkehrsaufkommen von täglich bis zu 42.300 Fahrzeugen und dichtem Busverkehr mit Regional- und Stadtbussen waren die Bauarbeiten dementsprechend herausfordernd. „Denn neben einer Generalsanierung der Fahrbahn mit Kanal- und Leitungsverlegungen erfolgte auch eine Neuaufteilung der Verkehrsflächen, womit Staus und Verkehrskonflikte künftig verringert beziehungsweise vermieden werden sollen. Das gesamte Baulos erstreckte sich vom Glacis bis eben zur Hartenaugasse. Sind die Asphaltierungsarbeiten abgeschlossen, erfolgen noch Markierungsarbeiten und Restarbeiten”, so Neuhold.

©Land Steiermark Die Fertigstellung der Generalsanierung der Grazer Elisabethstraße erfordert eine Umleitung Stadtplan mit gekennzeichneten Verkehrsführungen