Kollision in Graz: Auto erfasst 51-jährigen Radfahrer

In Graz-Jakomini kam es Freitagfrüh zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine Auto-Lenkerin übersah beim Abbiegen einen entgegenkommenden Radfahrer. Der 51-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde ins LKH Graz gebracht.

Freitagfrüh, 31. Oktober, ereignete sich in der Steyrergasse ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Eine 52-jährige Grazerin wollte gegen 7.15 Uhr an der Kreuzung Steyrergasse/Schönaugasse nach links abbiegen. Dabei dürfte sie einen 51-jährigen Radfahrer aus dem Bezirk Graz-Umgebung, der ihr auf der Steyrergasse entgegenkam, übersehen haben. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Der Radfahrer wurde zu Boden geschleudert und schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde er ins LKH Graz eingeliefert.