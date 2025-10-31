Grazer FPÖ präsentiert Herbstkampagne

Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentierten die Grazer Freiheitlichen am Freitag, dem 31. Oktober 2025 ihre Herbstkampagne. Auf einem der beiden Plakatsujets sind der FPÖ-Spitzenkandidat René Apfelknab und Landesparteiobmann LH Mario Kunasek zu sehen. Zudem wird der blaue Frontmann als Bürgermeisterkandidat beworben. Die Werbemaßnahmen erstrecken sich, beginnend mit Montag, über den gesamten November und werden flächendeckend im Stadtgebiet zu sehen sein.

Apfelknap hält Rede

„Mit dieser Kampagne wollen wir zum Ausdruck bringen, dass wir bereit sind, federführend Verantwortung für diese wunderbare Stadt und ihre Menschen zu übernehmen. Die FPÖ ist auf Landes- und Bundesebene stärkste Kraft, stellt seit den letzten Gemeinderatswahlen steiermarkweit wieder fünf Bürgermeister und hat in Städten wie Wels bewiesen, dass sie hervorragende Kommunalpolitik leisten kann. Vor diesem Hintergrund intensivieren wir unsere Bemühungen auf allen Ebenen, im kommenden Jahr die linke Stadtkoalition deutlich ins Wanken zu bringen“, so Apfelknab.

Bettelverbotszonen, Stärkung der Ordnungswache und Ausbau der Polizeiinspektion

Inhaltlich stand die Sicherheitspolitik im Fokus der Pressekonferenz. Dabei reichten die Forderungen von der Schaffung von Bettelverbotszonen über die Stärkung der Ordnungswache bis hin zur Sicherung und dem Ausbau der Polizeiinspektionen. Darüber hinaus soll aus freiheitlicher Sicht die Ausweitung der Schutzzonen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität ins Auge gefasst werden. „Generell wollen wir die Sicherheitspolitik wieder aktiv im Stadt- und Gemeinderat forcieren. Bei den derzeitigen Parteien im Stadtsenat hat man nicht den Eindruck, dass das Thema Sicherheit einer Fraktion besonders wichtig wäre“, erklärt Apfelknab.

Maßnahmenpaket „Sicher am Heimweg“

Der stellvertretende Stadtparteiobmann der FPÖ-Graz, Bernhard Dohr, ging ebenfalls auf die inhaltlichen Standpunkte ein. Dabei strich er die Forderung nach einem Sicherheitsstadtrat sowie die Forcierung eines Maßnahmenpakets „Sicher am Heimweg“ hervor. Auch die verstärkte Videoüberwachung und Beleuchtung an sicherheitsrelevanten Brennpunkten gehören zu den freiheitlichen Kernpunkten. „Mit unserem Bürgermeisterkandidaten René Apfelknab sind wir das Gegengewicht zu einer linken Stadtregierung, die vor den tatsächlichen Problemen dieser Stadt die Augen verschließt. Gerade jetzt, wo das Sicherheitsgefühl der Grazer beständig abnimmt, braucht es eine aktive Stadtregierung, die sich dem Thema ernsthaft annimmt!“, so Dohr abschließend.