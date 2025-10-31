Nach fünf Jahren Pause: Krampuslauf feiert Comeback in Graz

Gute Nachrichten für alle Krampuslauf-Fans: Der traditionelle Lauf kehrt heuer wieder in die Grazer City zurück. Ab 14 Uhr erwartet die Besucher am Grazer Freiheitsplatz ein vielfältiges Kinderprogramm mit Unterhaltung, Fotomöglichkeiten und Mitmachaktionen. Der Krampuslauf selbst startet um 18 Uhr und führt über den Freiheitsplatz, die Sporgasse und die Burggasse. Für musikalische Unterhaltung sowie Street-Food ist ebenfalls gesorgt. Rund 30 Gruppen aus ganz Österreich und darüber hinaus nehmen am heurigen Lauf teil und laden zu einem stimmungsvollen Brauchtumserlebnis ein.

Freude über die Rückkehr

Organisiert wird die Veranstaltung von René Neubauer, Zeltverleih Neubauer und René Auersbacher vom Krampusshop Seiersberg, die das Event mit viel Engagement wiederbeleben: „Der Krampuslauf gehört einfach nach Graz. Es war an der Zeit, einen neuen Anfang zu machen und den Krampuslauf wieder zu starten. Er wird zwar kleiner und ruhiger, aber wir hoffen, dass er bald wieder zu alter Größe heranwachsen wird“, so Neubauer. Mitveranstalter Auersbacher ergänzt: „Brauchtum verbindet , das ist unser Leitspruch. Wir Gruppen halten zusammen und helfen uns gegenseitig. Das gehört einfach gepflegt.“

Neuer Start für altes Brauchtum

Möglich wurde die Rückkehr durch die finanzielle Unterstützung von Bürgermeisterin Elke Kahr und intensive Bemühungen von Stadträtin Claudia Schönbacher. Bürgermeisterin Elke Kahr: „Krampusläufe kenne ich seit meiner Kindheit und unsere Familie hat das immer sehr gerne gehabt. Deshalb habe ich dieses Vorhaben, den Krampuslauf wieder stattfinden zu lassen, gerne finanziell unterstützt.“ Stadträtin Claudia Schönbacher: „Ich habe zwei Jahre lang intensiv Gespräche darüber geführt, wie wir den Krampuslauf wieder nach Graz bekommen können. Es ist eine Tradition, die zu uns dazugehört und die sich viele Bürger gewünscht haben. Ich freue mich sehr, dass das nun gelungen ist.“