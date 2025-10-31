Durchbruch an der TU Graz: KI zeigt jetzt, wie Proteine funktionieren

Forschende der TU Graz haben eine neue Methode entwickelt, um Proteine besser zu verstehen. Durch den Vergleich von KI-generierten und natürlichen Sequenzen lassen sich funktions- und strukturgebende Aminosäuren besser bestimmen.

Proteine sind die Bausteine allen Lebens. Sie steuern unzählige Prozesse in den Zellen, geben Strukturen Halt und ermöglichen diverse Funktionen wie Bewegung, Wahrnehmung und Energiegewinnung. Doch bis heute ist nicht vollständig verstanden, welche ihrer Aminosäuren für Stabilität sorgen und welche für die Funktion entscheidend sind. Forschenden der TU Graz ist nun ein großer Schritt gelungen: Mit einer neu entwickelten Analysemethode können sie funktions- und strukturgebende Aminosäuren präziser und besser bestimmen als je zuvor.

Künstliche Intelligenz trifft Evolution

Das Team um Andreas Winkler und Oliver Eder vom Institut für Biochemie entwickelte den sogenannten Function-Structure-Adaptability-Ansatz (FSA). Dieser vergleicht KI-generierte Proteinsequenzen mit natürlich vorkommenden, die in Millionen Jahren der Evolution entstanden sind. „Wir haben das kombiniert, was die Natur über Jahrmillionen bewahrt hat, mit dem, was ein KI-Modell als stabil erkennt“, erklärt Winkler den Prozess. „So lässt sich erstmals erkennen, welche Aminosäuren für Funktion oder Stabilität verantwortlich sind.“ Die Forschenden der TU Grau nutzten dafür das Deep-Learning-Modell ProteinMPNN, das neue Proteinsequenzen erzeugt, die eine stabile und vorgegebene Struktur einnehmen. Diese verglichen sie mit Sequenzen der Bakteriophytochrome, lichtempfindlichen Proteinen, die Bakterien zur Umweltwahrnehmung nutzen. Das Ergebnis: Stimmen natürliche und KI-generierte Sequenzen überein, spricht das für strukturelle Stabilität. Treten Unterschiede auf, deuten sie auf funktionelle Bedeutung hin.

Laborversuche bestätigen Theorie

Im Labor testete das Team die Methode an gezielt veränderten Aminosäuren, wie sich jetzt zeigt: Mit Erfolg. So konnten die Forschenden sogar die Lichtwahrnehmung der Proteine beeinflussen. „Die Trefferquote unserer Methode war erstaunlich hoch“, berichtet Eder. Besonders beeindruckend: Was früher Monate bis Jahre an Analysearbeit erforderte, gelingt jetzt in wenigen Tagen. „Wir können die interessanten Proteinbereiche nun viel schneller identifizieren und uns im Labor auf das Wesentliche konzentrieren“, so Eder. Die neue Methode liefert eine wertvolle Grundlage für die Entwicklung neuer Medikamente, für die Optimierung industrieller Enzyme und für das Verständnis von Antibiotikaresistenzen. „Proteine sind das Fundament des Lebens, wer sie versteht, versteht Biologie“, sagt Winkler. „Und genau das bringt uns unsere Methode ein großes Stück näher.“

©IBC – TU Graz/Hintergrund: Google AI Studio Schematische Darstellung der natürlichen Sequenzinformation kombiniert mit den auf Deep Learning basierenden designten Sequenzen, um die Proteineigenschaften identifizieren zu können, die Struktur (blau) und/oder Funktion (rot) definieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2025 um 17:07 Uhr aktualisiert