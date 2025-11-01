Bombendrohungen am Jakominiplatz: 25-Jähriger wird eingewiesen

Ein 25-Jähriger sorgte im Mai und Juli dieses Jahres mit mehreren Bombendrohungen auf Facebook für Aufsehen, 5 Minuten hat berichtet. In einer Online-Gruppe hatte er angekündigt, am belebten Jakominiplatz eine Bombe zu zünden. Die Polizei nahm den Mann am 21. Juli im Stadtzentrum fest. Bei der Festnahme konnten keine Hinweise auf einen echten Anschlagsplan gefunden werden. Der Verdächtige zeigte sich geständig und erklärte, er habe lediglich Aufmerksamkeit erregen wollen. Ermittlungen ergaben, dass er auch hinter einer ähnlichen Drohung vom 18. Mai steckte, die damals eine nächtliche Evakuierung und einen Großeinsatz ausgelöst hatte.

Psychische Erkrankung und Drogenabhängigkeit

Laut einem Bericht der Kleinen Zeitung stand der 25-Jährige nun in Graz vor Gericht. Dort zeigte sich der Mann reumütig und bat unter Tränen um Entschuldigung: „So etwas wird nie wieder vorkommen.“ Der Schöffensenat entschied, ihn in ein forensisch-therapeutisches Zentrum einzuweisen. Der junge Grazer leidet laut Gutachter Manfred Walzl an einer schizotypischen Störung und einer langjährigen Cannabisabhängigkeit. Im Tatzeitraum der Drohungen sei er nicht zurechnungsfähig gewesen. Auslöser der Online-Drohungen war offenbar Frust über Mitarbeiter eines Fitnessstudios, die ihn ignoriert hätten. In diesem Zustand postete er Nachrichten über einen Bombenangriff am Jakominiplatz.

Ein Leben zwischen Klinik und Krise

Der Angeklagte, inzwischen Invaliditätspensionist, hat bislang mehr als 40 Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen hinter sich. Schon früh sei er Gewalt und Drogenkonsum ausgesetzt gewesen, erklärte sein Verteidiger. Nach seiner vorläufigen Unterbringung war der 25-Jährige geflohen, mit dem Wunsch, „endlich wieder Sport treiben“ zu können. Obwohl der Mann versprach, künftig drogenfrei zu leben, riet Gutachter Walzl entschieden von einer Entlassung ab. „Das Suchtgedächtnis bleibt jahrelang aktiv. Eine Therapie ist unumgänglich.“ Richter Hanspeter Draxler folgte dieser Einschätzung: „An einer Einweisung führt kein Weg vorbei.“