Gratis zum Friedhof: Oldtimer-Bim und Sonderlinien zu Allerheiligen

Die nostalgische „Oldtimer-Bim“ fährt vom Zentralfriedhof über den Jakominiplatz bis zum Schulzentrum St. Peter und wieder zurück. Als kleines Geschenk gibt es für Fahrgäste heuer sogar eine kostenlose Grabkerze, eine liebevolle Geste zu Allerheiligen. Zu den Allerheiligentagen sorgen auch die Graz Linien traditionell für zusätzliche Fahrten zu den Friedhöfen. Am heutigen Allerheiligentag ist die Buslinie 52Z zwischen Hauptbahnhof und Zentralfriedhof von 8 bis 18 Uhr unterwegs. Auch die Buslinie 39 wird bei Bedarf zwischen Jakominiplatz und Urnenfriedhof mit zusätzlichen Fahrzeugen (Linienbezeichnung 39E) verstärkt, um den erhöhten Besucherandrang besser zu bewältigen. Wegen der Allerheiligen-Verkehre wird die Haltestelle Feuerhalle der Linie 39 bis Sonntag, 2. November, 24 Uhr, in Richtung Wirtschaftskammer/tim vor die Einfahrt zur Feuerhalle verlegt.

©Bestattung Graz Auch heute bringt die historische Oldtimer-Straßenbahn Besucher der Grazer Bestattung gratis vom Zentralfriedhof über den Jakominiplatz bis zum Schulzentrum St. Peter und wieder zurück. In der Oldtimerbim bekommt ihr heute auch noch zusätzlich eine gratis Grabkerze.