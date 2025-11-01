Kaiserfeldgasse: Graz kämpft um seine alte Lindenallee

Die Kaiserfeldgasse zählt zu den markantesten und schönsten Straßen der Grazer Innenstadt, vor allem ist sie durch ihr grünes Wahrzeichen, der Lindenallee bekannt. Doch wie bereits seit längerem bekannt ist, sind genau diese sehr: Hitze, Streusalz und zu wenig Platz setzen ihnen seit Jahren zu. Nun will die Stadt Graz handeln und gegensteuern. Ein umfassendes Sanierungs- und Begrünungsprojekt soll die Allee retten und zugleich das Stadtklima verbessern. Der Umbau wurde ursprünglich für 2025 geplant, 5 Minuten hat berichtet, musste aber aus Budgetgründen um ein Jahr verschoben werden. Der Beschluss dazu soll in der Gemeinderatssitzung im Dezember fallen. Start der Arbeiten ist im September 2026, die Fertigstellung bis August 2027 vorgesehen.

Neues Konzept für alte Bäume

„Es ist buchstäblich fünf vor zwölf, wenn wir die Allee erhalten wollen“, sagt Bastian Rainer von der städtischen Abteilung Grünraum. Von den 51 Linden in der Gasse sind vier bereits nicht mehr zu retten. Viele zeigen deutliche Trockenschäden, ein Zeichen dafür, dass der Wurzelraum zu klein ist und Regenwasser zu rasch im Kanal verschwindet. Künftig soll die Straße auf ein Niveau mit den Baumstandorten gebracht werden. So kann Regenwasser direkt zu den Wurzeln fließen. Auch das Streusalzproblem im Winter soll dadurch gemildert werden: Wenn im Frühjahr genügend Wasser versickert, wird das Salz tiefer in den Boden gespült und schadet den Bäumen weniger. Im Zuge des Umbaus soll der Asphalt großteils durch Pflasterungen und Grünflächen ersetzt werden. Damit entstehen neue Lebensräume für die Wurzeln und zugleich ein angenehmeres Stadtklima. „Wir wollen die Kaiserfeldgasse so gestalten, dass Menschen, Bäume und Betriebe gleichermaßen profitieren“, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Besonderes Augenmerk liegt auch auf der Gastronomie: Die beliebten Gastgärten bleiben erhalten, werden künftig aber auf einer schwebenden Plattform errichtet. Unter diesen Konstruktionen kann Luft zirkulieren und Wasser abfließen, dies ist gut für die Baumwurzeln und praktisch für die Betreiber.

Umbau in Etappen

Damit der Betrieb in der Gasse nicht zum Erliegen kommt, sollen die Arbeiten abschnittsweise erfolgen. So bleibt der Zugang zu Lokalen und Geschäften während der gesamten Bauzeit möglich. Zwar sei dieses Vorgehen teurer, so Schwentner, „aber wir wollen niemandem eine ganze Saison nehmen“. Neben dem Erhalt der bestehenden Bäume sind auch Neupflanzungen geplant, elf in der Kaiserfeldgasse selbst, weitere in angrenzenden Straßen wie der Schmied- und Raubergasse. Insgesamt soll das Projekt zeigen, wie klimafitte Stadtplanung in dicht bebauten Innenstädten funktionieren kann.