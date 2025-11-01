Moldaus Botschafterin besuchte das Grazer Rathaus

Die Botschafterin der Republik Moldau, Victoria Rosa, war zu einem offiziellen Besuch im Grazer Rathaus. Sie traf Bürgermeisterin Elke Kahr, um über mögliche Kooperationen zwischen Moldau und Graz zu sprechen.

Victoria Rosa ist seit September 2024 Botschafterin in Österreich und der Slowakei. Sie stammt aus Chișinău und arbeitete zuvor als Beraterin im Büro des Premierministers. Bürgermeisterin Elke Kahr zeigte sich erfreut über den Besuch: „Sie sind, glaube ich, die erste Person, die ich aus Moldau treffe“, meinte sie schmunzelnd. Dabei leben laut Melderegister immerhin 99 Menschen mit moldauischer Staatsbürgerschaft in Graz.

Gemeinsame Themen und Austausch

Im Gespräch mit Kahr ging es um Sozialpolitik, Kultur und regionale Entwicklung. Beide betonten, dass ein engerer Austausch zwischen Graz und Moldau wünschenswert sei. „Sagen Sie mir, welche Themen genau Sie interessieren und ich werde gerne einen Austausch mit Experten aus Graz herbeiführen. Sie sind jederzeit herzlich willkommen“, versicherte Kahr. Ein weiteres Gesprächsthema war der eingefrorene Konflikt in Transnistrien, einer abgespalteten Region im Osten Moldaus, die wirtschaftlich und militärisch stark von Russland abhängig ist und bislang noch von keinem Staat anerkannt wurde. Kahr sagte, sie freue sich über das Interesse der Botschafterin und bot Unterstützung bei künftigen Projekten an. Moldau ist seit 2022 EU-Beitrittskandidat. Österreich unterstützt das Land über ein EU-Twinning-Projekt, das Transparenz und Verwaltungsreformen fördern soll. Zum Abschluss des Besuchs trug sich Victoria Rosa in das Goldene Buch der Stadt Graz ein.

Hinweis: KI kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.