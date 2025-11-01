Sicher und stressfrei zur Schule: Achte Schulstraße startet nun in Graz

Am kommenden Montag, dem 3. November, startet in Graz die achte Schulstraße: Die Seidenhofstraße bei der Volksschule Karl Morre wird künftig an Schultagen zwischen 7.30 und 8.00 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Die Idee hinter dem Projekt ist einfach: Wo weniger Autos unterwegs sind, sinkt das Risiko für Kinder. „Am Schulweg sollte jedes Kind unbeschwert und sicher unterwegs sein können“, betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). „Mit den Schulstraßen schaffen wir einen geschützten Ankommensbereich, wo Kinder stressfrei, eigenständig und mit Freude zur Schule gehen können. Das ist ein großer Gewinn für alle Familien in Graz.“

Erfolgreiches Konzept in ganz Graz

Seit der ersten Umsetzung im Jahr 2022 in der Grazer Nibelungengasse hat sich das Modell der Schulstraße bewährt. Mittlerweile profitieren insgesamt acht Volksschulen in Graz von der Verkehrsberuhigung am Morgen. Zu den bisherigen Standorten zählen unter anderem die VS Straßgang, VS Waltendorf, VS Geidorf und VS Peter Rosegger. Die neue Schulstraße in der Seidenhofstraße ergänzt das erfolgreiche Konzept und soll auch im Stadtteil Eggenberg für mehr Sicherheit und Entlastung sorgen.

Vorteile auf einen Blick Mehr Sicherheit : Kinder können ohne Gefahr vor der Schule ankommen.

: Kinder können ohne Gefahr vor der Schule ankommen. Mehr Selbstständigkeit : Sie lernen, ihren Schulweg eigenständig zu bewältigen.

: Sie lernen, ihren Schulweg eigenständig zu bewältigen. Mehr Entlastung : Weniger Verkehr bedeutet weniger Stress für Eltern und Anrainer.

: Weniger Verkehr bedeutet weniger Stress für Eltern und Anrainer. Mehr Freude: Ein ruhiger Schulbeginn sorgt für ein besseres Miteinander.

Verbesserungen rund um die Schule

Im Umfeld der Volksschule Karl Morre in Graz wurden zusätzlich neue Schutzwege, sichere Elternhaltestellen und bessere Sichtverhältnisse geschaffen. Davon profitieren nicht nur Kinder, sondern auch Fußgänger und Radfahrer. Mit der Einführung der achten Schulstraße macht Graz deutlich, dass Kindersicherheit Vorrang hat. Die Schulstraße soll den Schulstart entspannen, Eltern entlasten und Kinder stärken, ein Konzept, das laut Stadt auch in der Zukunft weiter ausgebaut werden soll.