Gesundheitszentrum Liebenau: Unterstützung für „Linking Worker“

Die Soziale Arbeit im Gesundheitszentrum Liebenau unterstützt Menschen in schwierigen Lebenslagen und vernetzt sie mit passenden Hilfsangeboten. Der Stadtsenat fördert diese wichtige Arbeit mit 15.000 Euro.

Die Soziale Arbeit im Gesundheitszentrum Liebenau ist ein wichtiger Teil der wohnortnahen Gesundheitsversorgung. Sie bietet niederschwellige Unterstützung bei sozialen, finanziellen und psychosozialen Problemen und trägt dazu bei, medizinische und soziale Aspekte ganzheitlich zu verbinden. Das Team bietet niederschwellige und leicht zugängliche Hilfe für Menschen in unterschiedlichsten Lebenssituationen – von Beratung und Betreuung in Einzel-, Paar- oder Familiensettings bis hin zu Unterstützung bei sozialrechtlichen Anliegen, finanziellen Schwierigkeiten oder Wohnungsproblemen. Auch entlastende Gespräche in belastenden Lebensphasen sowie die Vermittlung zu sozialen Angeboten zählen zum Leistungsumfang.

Finanzielle Unterstützung für „Linking Worker“

Als „Linking Worker“ vernetzen die Sozialarbeiter Patienten mit medizinischen, therapeutischen und sozialen Angeboten. Durch kontinuierliche Beziehungsarbeit entsteht Vertrauen, das den Zugang zu weiterer Hilfe erleichtert. Zur Sicherung dieses Angebots sollen künftig vor allem die Personalkosten unterstützt werden. Der Stadtsenat gibt dafür einstimmig 15.000 Euro frei.