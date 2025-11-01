Steirischer Zentralraum beschließt Arbeitsprogramm 2026

Durch die Landtags- und Gemeinderatswahlen wurde auch die Regionalversammlung der Region Steirischer Zentralraum politisch neu konstituiert. Am 17. Oktober kamen die Mitglieder im Grazer Rathaus zusammen, um in neuer Formation das Arbeitsprogramm für 2026 zu beschließen.

Durch die Landtags- und Gemeinderatswahlen wurde auch die Regionalversammlung der Region Steirischer Zentralraum politisch neu konstituiert. Am 17. Oktober kamen die Mitglieder im Grazer Rathaus zusammen, um in neuer Formation das Arbeitsprogramm für 2026 zu beschließen.

Mit über 520.000 Einwohnern zählt der Steirische Zentralraum zu den am stärksten wachsenden Ballungsräumen Österreichs. Dieses Wachstum bietet Chancen, stellt die 52 Gemeinden jedoch auch vor Herausforderungen – vom steigenden Flächendruck über den Verkehr bis hin zum Erhalt von Grünräumen. “Am Ende geht es darum, dass die Menschen hier gut leben können – heute und morgen. Das gelingt nur, wenn wir zusammen statt nebeneinander arbeiten. Die Region bildet hierfür unser Fundament”, betont Elke Kahr, Vorsitzende des Regionalverbandes Steirischer Zentralraum. Die Regionale Entwicklungsstrategie gibt den Rahmen vor, zu welchen Themen Projekte im Sinne der Region umgesetzt werden. 2026 beginnt die Evaluierung und Überarbeitung dieser Strategie, um Schwerpunkte neu auszurichten, aktuelle Herausforderungen aufzugreifen und die Erfahrungen der vergangenen Jahre einzubeziehen.

“Wenn Gemeinden an einem Strang ziehen…“

Ein Beispiel dafür ist das regionale Sammeltaxi. 2017 als Pilotprojekt in Graz-Umgebung gestartet, schließt flux heute in 42 Gemeinden Lücken im öffentlichen Verkehr und trägt wesentlich zur sozialen Teilhabe und nachhaltigen Mobilität bei. Zwei Drittel der Kosten werden durch Regionsmittel, ein Drittel durch die teilnehmenden Gemeinden finanziert. Auch die Messen für Bildung & Beruf haben sich als erfolgreiche Initiative des Steirischen Zentralraums etabliert. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung, gehen 2026 bereits in ihre achte Auflage und bieten Jugendlichen, Eltern und Interessierten Orientierung zu Ausbildungswegen, Berufsbildern und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Heimatregion. “Wenn Gemeinden an einem Strang ziehen, entstehen Projekte, die den Alltag der Menschen direkt verbessern. Die Arbeit der vergangenen Jahre zeigt, was gemeinsam möglich ist”, so Peter Samt, stellvertretender Vorsitzender des Regionalverbandes.

Regionale Schwerpunkte für 2026

Neben den Themen Mobilität sowie Bildung und Beruf wird sich die Region im kommenden Jahr verstärkt mit Flächenentwicklung und klimafitten Ortszentren beschäftigen. Ziel ist es, die immer knapper werdenden Flächenressourcen durch fachliche Analysen und gemeinsames vorausschauendes Handeln bestmöglich zu nutzen und Gemeinden konkrete Steuerungsinstrumente bereitzustellen. Um den Landesschwerpunkt zur Stärkung der Ortszentren auch regional aufzugreifen, werden Maßnahmen für lebendige Ortskerne mit hoher Aufenthaltsqualität umgesetzt. Der Steirische Zentralraum setzt dabei auf Projekte zur Reduktion von Naturgefahren wie Hitze und Starkregen. Gemeinden werden unterstützt,Flächen zu entsiegeln, natürliche Beschattung zu fördern und weniger wasserintensive Bepflanzung in ihren Ortszentren zu bevorzugen. Auch die Aufwertung von Bushaltestellen und die Umsetzung sogenannter Jugendinfomeetingpoints (JIMP) in den Gemeindezentren bilden neue Schwerpunkte. “Wir denken Projekte immer vernetzt und themenübergreifend – das ist unsere Stärke, denn Regionalentwicklung ist Teamarbeit”, erklärt Kerstin Weber, Geschäftsführung der Regionalmanagement Steirischer Zentralraum GmbH. Mit dem Inkrafttreten des Steiermärkischen Landes- und Regionalentwicklungsgesetzes (StLREG 2018) wurden die regionalen Strukturen in der Steiermark nachhaltig gestärkt. Damit entstanden stabile Rahmenbedingungen für die Kooperation zwischen Gemeinden, Regionen und dem Land Steiermark sowie eine gesicherte finanzielle Grundlage für die Umsetzung gemeinsamer Projekte. Die Region spiegelt die Lebensrealität der Menschen wider – groß genug, um Wirkung zu entfalten, und klein genug, um Kooperation und Vertrauen als Basis zu bewahren. Auf diesem Fundament gilt es weiter aufzubauen, um die Steiermark auch künftig stark und zukunftsfit zu gestalten.

