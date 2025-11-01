Stadt Graz fördert Tageseltern-Betreuung mit 163.600 Euro

Die Tageseltern-Betreuung ist ein wichtiger Bestandteil der frühkindlichen Bildung und Betreuung in Graz. Sie bietet Kindern eine familiäre, kleingruppenorientierte Umgebung, in der individuell auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird. Im Mittelpunkt steht dabei die emotionale Sicherheit und der Aufbau stabiler Bindungen, die eine entscheidende Grundlage für Lernen und Entwicklung bilden. Die Tätigkeit als (Betriebs-)Tagesmutter oder -vater ist im Steiermärkischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz geregelt und setzt eine Ausbildung, Betreuungsbewilligung sowie laufende Fortbildungen voraus. Um die Betreuung durch (Betriebs-)Tageseltern sicherzustellen, fördert der Stadtsenat die Tageselternprogramme des Hilfswerks Steiermark, der Tagesmütter Graz-Steiermark GmbH sowie der Volkshilfe Steiermark mit insgesamt 163.600 Euro.