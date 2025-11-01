Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto von 5min.at: Unfallkrankenhaus in Graz.
Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Peggau und Friesach mit insgesamt 32 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen.
Graz-Umgebung
01/11/2025
Zwei Verletzte

Zu schnell unterwegs: Auto landet bei Unfall in Waldstück

Am Samstag, 1. November 2025, kam ein 19-jähriger Pkw-Lenker auf der Brucker Straße (L121) mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und stieß in ein angrenzendes Waldstück.
Sowohl der Lenker als auch seine 16-jährige Beifahrerin.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)

Gegen 16.10 Uhr verlor der junge Mann aus bislang unbekannter Ursache, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei mitteilt. Der Pkw kam in weiterer Folge im Bereich Peggau (Graz-Umgebung) von der Fahrbahn ab und prallte im Nahbereich einer Tankstelle in ein Waldstück.

Lenker und Beifahrerin bei Unfall verletzt

Der Lenker sowie seine Beifahrerin wurden nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das UKH-Graz gebracht. Ein durchgeführter Alkomattest beim Fahrzeuglenker verlief negativ. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Peggau und Friesach mit insgesamt 32 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: