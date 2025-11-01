Betrunkener Fußgänger in Graz von Straßenbahn erfasst

Am Samstagnachmittag, 1. November 2025, kam es in der Münzgrabenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Fußgänger. Der 52-jährige Mann wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Verletzte ins LKH-Graz eingeliefert.

Gegen 16.35 Uhr hielt eine Straßenbahn an der Haltestelle Münzgrabenkirche in Graz, um Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen. Nachdem ein 52-jähriger Fahrgast ausgestiegen war, überquerte er unmittelbar vor der Straßenbahn und trotz Rotlichts der Fußgängerampel die Fahrbahn.

Fußgänger von Straßenbahn erfasst

Die Straßenbahnführerin setzte ihre Fahrt bei Grünlicht fort und erfasste den Fußgänger mit der Stirnseite der Straßenbahn. Der Mann kam zu Sturz und verletzte sich am Bein. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Verletzte ins LKH-Graz eingeliefert. „Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen relevanten Wert von 1,42 Promille“, berichtet die Polizei abschließend.

