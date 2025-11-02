Nach fünf Jahren Verzögerung: Startschuss für Tummelplatz-Umbau in Graz

Nach Jahren der Planung ist es nun so weit: Mitte Jänner 2026 beginnen die Umbauarbeiten am Tummelplatz. Das Projekt, das gemeinsam mit dem benachbarten Bischofplatz umgesetzt wird, soll die Grazer Innenstadt grüner, lebendiger und fußgängerfreundlicher machen. Zwar sind die Vorarbeiten bereits angelaufen, etwa am Bischofplatz, wo derzeit Leitungen verlegt werden. Geplant ist aber, dass diese Arbeiten bis zur Eröffnung der Grazer Weihnachtsmärkte Mitte November abgeschlossen sind, damit der Adventbetrieb wie gewohnt stattfinden kann.

Grüner Platz mit 33 neuen Bäumen

Ziel ist es, den Grazer Tummelplatz gemeinsam mit dem Bischofplatz zu einem attraktiven Aufenthaltsort zu machen, mit schattenspendenden Bäumen, Sitzgelegenheiten und barrierefreien Flächen. Für dieses Vorhaben kommen insgesamt 33 neue Bäume auf den Tummelplatz, auch ist mehr Raum zum Verweilen sind angedacht. Geplante Fertigstellung: 2027. Das Projekt blickt auf eine lange Vorgeschichte zurück: Bereits 2020 hatte Ex-Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) erste Schritte eingeleitet, doch die Pandemie bremste die Umsetzung. 2023 wurde dann ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben, gewonnen vom Grazer Büro „konstruktiv Architektur & weeSt Architekten“, das nun die Neugestaltung plant. Wie hoch die gesamte Umsetzung dann tatsächlich ist, ist aus heutiger Sicht nicht bekannt, feststeht aber, dass die Umsetzung in einem Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahr 2024 auf 7,3 Millionen Euro geschätzt wurden. Derzeit läuft die Ausschreibung für die Bauleistungen, die Vergabe an eine ausführende Firma ist bis Mitte Dezember vorgesehen. Erst dann steht der genaue Kostenrahmen fest.