Wohnen wird in Graz immer teurer – und immer einsamer

Die Grüne Akademie Graz lädt am 5. November zu einer Veranstaltung über gemeinschaftliches Wohnen. Experten zeigen, wie man in Graz leistbar wohnen und trotzdem Gemeinschaft leben kann.

Gemeinsam statt einsam – neue Wohnformen zeigen, wie Zusammenleben in Graz gelingen kann.

Gemeinsam statt einsam – neue Wohnformen zeigen, wie Zusammenleben in Graz gelingen kann.

Während die Mieten steigen, leben viele Menschen allein. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach neuen Wohnformen, die nicht nur Kosten sparen, sondern Gemeinschaft schaffen. Unter dem Motto „Stark statt einsam“ widmet sich die Grüne Akademie Graz dieser Frage: Wie wollen wir in Zukunft leben – und mit wem?

Veranstaltungsinfos Wann? Mittwoch, 5. November 2025, 18 Uhr

Wo? Hotel Weitzer, Grieskai 12, 8020 Graz

Eintritt frei – alle Interessierten sind willkommen.

Wohnen gemeinsam denken

Gemeinschaftliches Wohnen steht für mehr als geteilte Mietkosten. Es bedeutet, Nachbarschaft aktiv zu gestalten, Verantwortung zu teilen und Räume so zu nutzen, dass sie allen zugutekommen.

Modelle wie Genossenschaftswohnungen, Hausgemeinschaften mit Kinderbetreuung oder Mehrgenerationenhäuser zeigen, dass es funktionieren kann. Doch gerade in Graz fehlt es noch an passenden Rahmenbedingungen, um solche Projekte flächendeckend umzusetzen.

Es geht nicht nur darum, günstiger zu wohnen, sondern besser zu leben.

Von der Theorie zur Praxis

Die Veranstaltung am 5. November soll genau hier ansetzen. Experten, Stadtplaner und Bewohner diskutieren, wie gemeinschaftliches Wohnen in Graz Wirklichkeit werden kann. Im Mittelpunkt stehen Fragen nach politischer Unterstützung, neuen Bauformen und gerechter Flächennutzung.