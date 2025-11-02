9 neue Ordnungswächter sorgen in Graz jetzt für mehr Sicherheit

Die dreiwöchige intensive Ausbildung haben eine Frau und acht Männer mit schriftlicher und mündlicher Prüfung erfolgreich abgeschlossen. Der Lehrgang wurde wieder dual durchgeführt: Zukünftige Ordnungswächter und Verkehrsüberwacher durchlaufen dieselbe Ausbildung. So erhalten die Mitarbeiter Einblick in die Rechtsmaterie der zwei großen Bereiche des GPS Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice und können für beide Aufgaben eingesetzt werden.

Angelobung der neun Neuen

Am 31. Oktober, wurden die neun Neuen in den Räumen des GPS von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und Generalmajor Helmut Richter von der Landespolizeidirektion Steiermark angelobt. Schwentner gratulierte zum neuen Wissen und erinnerte die Ordnungswächter: „Sie sind für die Stadt Graz unterwegs, deshalb ist es wichtig, dass Sie sich mit Ihrem Auftreten Respekt verschaffen.“ Sicherheitsmanager Gilbert Sandner freute sich, bei der „Ausmusterung“ dabei sein zu können. „Danke, dass Sie diese Tätigkeit ausüben wollen. Sie haben nun ein großes Portfolio an Wissen, Information und Know-how, das es in der Praxis anzuwenden gilt. Zeigen Sie als Aushängeschild der Stadt Graz Ihre Kompetenz, aber auch Fingerspitzengefühl.“ Wie Sandner dankte auch Thomas Lambauer, der Bereichsleiter für die Verkehrsüberwachung und Ordnungswache im GPS, den Ausbildern und der Prüfungskommission und lobte das gute Prüfungsergebnis.