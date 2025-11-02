Ab morgen: Dieser süße Neuzugang erwartet die Grazer in der Innenstadt
Schokofans dürfen sich freuen: Am Montag, dem 3. November, eröffnet die Chocolaterie Linzbichler am Franziskanerplatz ihren dritten Standort, diesmal ganz im Zeichen der berühmten Kreationen von Josef Zotter.
Vater und Sohn, Peter und Albin Linzbichler, machen ihren Schoko-Traum komplett und holen die Marke Zotter dauerhaft in die Grazer Innenstadt. Die süße Fusion der beiden Marken ist aber keine Neue: Denn schon seit Jahren verkauft Peter Linzbichler in seinem Hauptgeschäft am Franziskanerplatz die beliebten Schokoladen aus der Steiermark. Zeitweise führte er im Winter sogar einen eigenen Zotter-Shop in der Herrengasse, damals in den Räumlichkeiten von Eissalon-Ikone Charly Temmel. Nun hat die Schokoladenfamilie aber eine neue, dauerhafte Heimat für die Zotter-Produkte gefunden. Die neuen Räume liegen direkt neben den beiden bisherigen Linzbichler-Geschäften am Franziskanerplatz, in jenem Haus, in dem früher das Kindermodengeschäft Gerstner untergebracht war.