Graz/Steiermark
02/11/2025
Ab 3. November

Ab morgen: Dieser süße Neuzugang erwartet die Grazer in der Innenstadt

Schokofans dürfen sich freuen: Am Montag, dem 3. November, eröffnet die Chocolaterie Linzbichler am Franziskanerplatz ihren dritten Standort, diesmal ganz im Zeichen der berühmten Kreationen von Josef Zotter.

von Leema Mohsenzada-Slaje
Vater und Sohn, Peter und Albin Linzbichler, machen ihren Schoko-Traum komplett und holen die Marke Zotter dauerhaft in die Grazer Innenstadt. Die süße Fusion der beiden Marken ist aber keine Neue: Denn schon seit Jahren verkauft Peter Linzbichler in seinem Hauptgeschäft am Franziskanerplatz die beliebten Schokoladen aus der Steiermark. Zeitweise führte er im Winter sogar einen eigenen Zotter-Shop in der Herrengasse, damals in den Räumlichkeiten von Eissalon-Ikone Charly Temmel. Nun hat die Schokoladenfamilie aber eine neue, dauerhafte Heimat für die Zotter-Produkte gefunden. Die neuen Räume liegen direkt neben den beiden bisherigen Linzbichler-Geschäften am Franziskanerplatz, in jenem Haus, in dem früher das Kindermodengeschäft Gerstner untergebracht war.

