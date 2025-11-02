Ab morgen: Dieser süße Neuzugang erwartet die Grazer in der Innenstadt

Vater und Sohn, Peter und Albin Linzbichler, machen ihren Schoko-Traum komplett und holen die Marke Zotter dauerhaft in die Grazer Innenstadt. Die süße Fusion der beiden Marken ist aber keine Neue: Denn schon seit Jahren verkauft Peter Linzbichler in seinem Hauptgeschäft am Franziskanerplatz die beliebten Schokoladen aus der Steiermark. Zeitweise führte er im Winter sogar einen eigenen Zotter-Shop in der Herrengasse, damals in den Räumlichkeiten von Eissalon-Ikone Charly Temmel. Nun hat die Schokoladenfamilie aber eine neue, dauerhafte Heimat für die Zotter-Produkte gefunden. Die neuen Räume liegen direkt neben den beiden bisherigen Linzbichler-Geschäften am Franziskanerplatz, in jenem Haus, in dem früher das Kindermodengeschäft Gerstner untergebracht war.