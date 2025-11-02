FPÖ-Graz gedenkt mit über 1.000 Kerzen gefallener Soldaten

Auch in diesem Jahr setzte die FPÖ-Gries ihre traditionelle Gedenkaktion am Zentralfriedhof fort. Am Nachmittag des 31. Oktober kamen rund 20 freiwillige Helfer zusammen, um über 1.000 Kerzen auf den Soldatengräbern zu entzünden. Die Aktion fand bereits zum sechsten Mal statt und soll, wie die Organisatoren betonen, ein sichtbares Zeichen der Dankbarkeit und des Respekts gegenüber den Gefallenen beider Weltkriege sein.

©FPÖ Graz Ein Akt des Gedenkens am Grazer Friedhof.

Tradition mit Bedeutung

„Wir möchten den Gefallenen ein ehrendes Andenken bewahren“, erklärte FPÖ-Gries-Obmann Robert Spörk. „Diese Tradition pflegen wir seit Jahren, und es freut uns, dass sie in der Bevölkerung so positiv aufgenommen wird.“ Auch heuer standen wieder Mitglieder der Freiheitlichen Jugend Steiermark Seite an Seite mit den Initiatoren, um die vielen Lichter aufzustellen. Unter den Teilnehmern war auch FPÖ-Spitzenkandidat René Apfelknab, der beim Entzünden der Kerzen mithalf: „Diese Gedenkaktion erinnert an unzählige junge Männer, die im Krieg ihr Leben verloren haben. Das Meer aus Lichtern ist jedes Jahr ein stiller, aber eindrucksvoller Appell für den Frieden.“