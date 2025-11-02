Grazer Hauptplatz bekommt am Montag seinen Christbaum

Ein 28 Meter hoher Riese aus St. Oswald ob Eibiswald machte sich am 30. Oktober auf den Weg nach Graz: Nun wird der heurige Christbaum am Montag, dem 3. November, am Grazer Hauptplatz aufgestellt.

Kaum zu glauben, dass ein Baum so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, aber diese 28 Meter hohe Fichte schafft’s. Rund 150 Jahre lang stand sie in St. Oswald ob Eibiswald, auf 1.400 Metern Seehöhe. Und jetzt wird sie zum Mittelpunkt des Grazer Advents am Hauptplatz. Gespendet wurde die prächtige Fichte von der Steiermärkischen Landarbeiterkammer.

Die 28 Meter hohe Fichte aus St. Oswald ob Eibiswald wurde am 30. Oktober gefällt.

„Baum fliegt!“

Als der Baum am Donnerstag, dem 30. Oktober, gefällt wurde, war’s im Wald rund um St. Oswald frühmorgens noch neblig und kühl. Doch als der Kran die Schlingen anlegte, passierte das, worauf alle warteten: Statt „Baum fällt“ hieß es heuer wieder „Baum fliegt“. Für Stadtförster Peter Bedenk war es kein Neuland: „Das ist mein 34. Grazer Christbaum – aber dieser hier ist etwas Besonderes.“

Großer Auftritt am Hauptplatz: Am Montag, dem 3. November, wird er ab 5 Uhr früh am Grazer Hauptplatz aufgestellt. Bis zur offiziellen Illumination am 29. November wird der Baum geschmückt und vorbereitet. Dann erstrahlt er erstmals im Lichterglanz.