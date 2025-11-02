„Schneewittchen und der 7. Zwerg“ feiert märchenhafte Premiere in Graz
Theater Asou lädt ab 6. November ins Kindermuseum FRida & freD. Im neu erzählten Märchen "Schneewittchen und der 7. Zwerg" trifft Nostalgie auf Humor, Musik und Poesie.
Was passiert, wenn Schneewittchen plötzlich nach vielen Jahrzehnten nach ihrem Happy End wieder auftaucht? Theater Asou beantwortet mit „Schneewittchen und der 7. Zwerg“ diese Frage. Ab Donnerstag, dem 6. November, öffnet sich im Grazer Kindermuseum FRida & freD der Vorhang für ein Märchen, das Jung und Alt zum Lachen, Staunen und Nachdenken bringen will.
Wenn Märchen älter werden
Die Geschichte setzt dort an, wo die Gebrüder Grimm aufgehört haben. Schneewittchen ist längst Königin – älter, weiser, aber immer noch voller Neugier. Der siebte Zwerg hingegen lebt alleine im Zwergenhaus. Seine sechs Gefährten sind längst weitergezogen und auch die Mine steht leer. Bis eines Tages ein Vögelchen einen Brief bringt: Schneewittchen kündigt ihren Besuch an. Doch das Wiedersehen läuft anders, als der Zwerg es sich vorgestellt hat.
Musik, Humor und viel Herz
Mit Witz, Musik und poetischen Momenten führt das Ensemble rund um Regisseur Michael Hofkirchner durch eine Geschichte über Freundschaft, Erinnerung und das Älterwerden. Gespielt wird das Stück von Ursula Litschauer und Ursula Urban, musikalisch begleitet von Fiona Thausing Wang. Bühne, Kostüm und Licht stammen vom eingespielten Theater Asou-Team.
Termine und Tickets:
Premiere feiert das Stück am 6. November 2025 um 16 Uhr, weitere Vorstellungen finden vom 7. bis 9. November, ebenfalls um 16 Uhr, im Kindermuseum FRida & freD (Friedrichgasse 34, 8010 Graz) statt. Tickets sind online unter fridaundfred.at oder telefonisch unter 0316 872 77 00 erhältlich.