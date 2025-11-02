„Schneewittchen und der 7. Zwerg“ feiert märchenhafte Premiere in Graz

Theater Asou lädt ab 6. November ins Kindermuseum FRida & freD. Im neu erzählten Märchen "Schneewittchen und der 7. Zwerg" trifft Nostalgie auf Humor, Musik und Poesie.

Schneewittchen trifft den letzten Zwerg wieder. Theater Asou entführt Groß und Klein im Grazer Kindermuseum FRida & freD in ein märchenhaftes Abenteuer.

Was passiert, wenn Schneewittchen plötzlich nach vielen Jahrzehnten nach ihrem Happy End wieder auftaucht? Theater Asou beantwortet mit „Schneewittchen und der 7. Zwerg“ diese Frage. Ab Donnerstag, dem 6. November, öffnet sich im Grazer Kindermuseum FRida & freD der Vorhang für ein Märchen, das Jung und Alt zum Lachen, Staunen und Nachdenken bringen will.

Wenn Märchen älter werden

Die Geschichte setzt dort an, wo die Gebrüder Grimm aufgehört haben. Schneewittchen ist längst Königin – älter, weiser, aber immer noch voller Neugier. Der siebte Zwerg hingegen lebt alleine im Zwergenhaus. Seine sechs Gefährten sind längst weitergezogen und auch die Mine steht leer. Bis eines Tages ein Vögelchen einen Brief bringt: Schneewittchen kündigt ihren Besuch an. Doch das Wiedersehen läuft anders, als der Zwerg es sich vorgestellt hat.

©Dagmar Leis Theater Asou erzählt Schneewittchens Geschichte weiter.

Musik, Humor und viel Herz

Mit Witz, Musik und poetischen Momenten führt das Ensemble rund um Regisseur Michael Hofkirchner durch eine Geschichte über Freundschaft, Erinnerung und das Älterwerden. Gespielt wird das Stück von Ursula Litschauer und Ursula Urban, musikalisch begleitet von Fiona Thausing Wang. Bühne, Kostüm und Licht stammen vom eingespielten Theater Asou-Team.