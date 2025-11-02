„So sind wir nicht, oder?“ – „Austrologen“ bringen Satire nach Hart bei Graz

Kabarett trifft Hausverstand: Steinhauer & Schindlecker bringen ihr neues Programm "So sind wir nicht, oder?" am 3. Dezember in die Kulturhalle Hart bei Graz.

Erwin Steinhauer und Fritz Schindlecker nehmen in "So sind wir nicht, oder?" die österreichische Seele mit viel Schmäh und Hausverstand aufs Korn.

Manchmal braucht’s kein politisches Kabarett, um den Zustand der Nation zu beschreiben. Man muss nur die Österreicher beobachten. Genau das machen Erwin Steinhauer und Fritz Schindlecker in ihrem neuen Programm „So sind wir nicht, oder?“, das sie am 3. Dezember 2025 um 19 Uhr in der Kulturhalle Hart bei Graz präsentieren.

Fragen, die unter die Haut gehen oder zumindest ins Zwerchfell

Die beiden Austrologen, wie sie sich selbst augenzwinkernd nennen, gehen jenen Fragen nach, die uns wirklich beschäftigen. Zum Beispiel: „Ist der Hausverstand wirklich vom Billa zu den Normaldenkern übergelaufen?“ oder „Was sagt der Mutterwitz zur Herdprämie?“ Da darf man schon schmunzeln und gleichzeitig nachdenken. Auch die Milliardäre bekommen ihr Fett ab: „Warum sind sie hierzulande die am besten geschützte Minderheit?“ Wie schon in ihrem Bestseller „Wir sind super“ beweisen Steinhauer und Schindlecker, dass Satire in Österreich kein Fremdwort ist. „Anderswo schreibt man Satire. Doch hierzulande wird sie gelebt“, meinen die beiden und liefern dafür reichlich Beweise.

Zwei Meister der scharfen Pointe

Erwin Steinhauer, Jahrgang 1951, ist einer der bekanntesten Schauspieler und Kabarettisten des Landes. Viele kennen ihn als Landgendarmen Polt aus den Alfred-Komarek-Romanen oder aus zahlreichen Film- und TV-Produktionen. Sein Bühnenpartner Fritz Schindlecker, geboren 1953 in Tulln, hat als Autor und Dramatiker unzählige Kabarettnummern geschrieben, unter anderem für Lukas Resetarits, Josef Hader und das legendäre Simpl. Gemeinsam sind sie ein eingespieltes Duo, das den österreichischen Alltag seziert.