Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Ein Schild mit dem Schriftlaut Feuerwehr
Durch den Unfall kam es zu bis zu 40 Minuten Zeitverlust.
Laßnitzhöhe
03/11/2025
Wartezeiten

Kleintransporter umgekippt: Unfall auf A2 sorgt für Stau im Frühverkehr

Im Bereich Laßnitzhöhe kam es Montagfrüh, 3. November, auf der A2 zu einem Unfall. Laut ersten Informationen soll ein Kleintransporter umgekippt sein. Im Unfallbereich staute es sich.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(75 Wörter)

Ein umgekippter Kleintransporter auf der A2 Richtung Graz sorgte am Morgen im Bereich Laßnitzhöhe für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Aufgrund des Unfalls, dessen genauer Hergang noch unklar ist, war nur die dritte Fahrspur befahrbar. Medien berichteten von Wartezeiten bis zu 40 Minuten. Mittlerweile hat sich die Verkehrssituation wieder beruhigt. Die Unfallstelle wurde geräumt und das Fahrzeug abgeschleppt. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: