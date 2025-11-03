Kleintransporter umgekippt: Unfall auf A2 sorgt für Stau im Frühverkehr

Im Bereich Laßnitzhöhe kam es Montagfrüh, 3. November, auf der A2 zu einem Unfall. Laut ersten Informationen soll ein Kleintransporter umgekippt sein. Im Unfallbereich staute es sich.

Ein umgekippter Kleintransporter auf der A2 Richtung Graz sorgte am Morgen im Bereich Laßnitzhöhe für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Aufgrund des Unfalls, dessen genauer Hergang noch unklar ist, war nur die dritte Fahrspur befahrbar. Medien berichteten von Wartezeiten bis zu 40 Minuten. Mittlerweile hat sich die Verkehrssituation wieder beruhigt. Die Unfallstelle wurde geräumt und das Fahrzeug abgeschleppt. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.