28 Meter hoch, 150 Jahre alt: Christbaum am Grazer Hauptplatz aufgestellt

Die rund 28 Meter hohe und etwa 150 Jahre alte Fichte stammt aus dem Forstbetrieb Carl

Prinz von Croÿ – Forst St. Oswald am Fuße der Koralpe. Auf rund 1.400 Metern Seehöhe gewachsen und mit Blick auf den Großen Speikkogel, wurde die Fichte von der Steiermärkischen Landarbeiterkammer anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens an die Stadt Graz gespendet. Im Auftrag des Marketings der Holding Graz, das für die Gesamtorganisation des Advents verantwortlich zeichnet, übernehmen die Mitarbeiter der Energie Graz die aufwendige Festdekoration des Baumes. Bis zum 5. November wird der Christbaum in liebevoller Handarbeit mit 25.000 LEDs, 90 Lichterketten und 100 Kugeln festlich geschmückt. Heuer bereichern zudem neue, liebevoll gestaltete Elemente den Baumschmuck und lassen den Christbaum in neuem Glanz erstrahlen.

Illumination am 29. November 2025

Die feierliche Übergabe des Christbaums findet am Samstag, 29. November 2025, statt. Im Rahmen der Illumination übergibt der Präsident der Steiermärkischen Landarbeiterkammer, Eduard Zentner, den Baum im Beisein von Bürgermeisterin Elke Kahr und Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner an die Stadt Graz. Im Anschluss findet die alljährliche Eröffnung der Eiskrippe, gestaltet vom renommierten finnischen Eiskünstler Kimmo Frosti, im Landhaushof statt. Die festliche Beleuchtung des Christbaums ist vom 29. November bis 26. Dezember täglich von 5.30 bis 8 Uhr sowie von 16 bis 23 Uhr eingeschalten – an Heiligabend bis

2 Uhr Früh.

Nachhaltigkeit im Fokus: Der Christbaum lebt weiter

Im Sinne der Nachhaltigkeit setzt man in Graz ein starkes Zeichen: Der Christbaum des Vorjahres erhielt ein zweites Leben. In Kooperation des Holding Graz Citymanagements mit dem Graz Museum und dem Grazer Tischler und Designer Raimund Gamerith entstand das Projekt „Re:tree 2024“. Aus dem Holz des 29 Meter hohen Baums hat Designer Raimund Gamerith das modulare Sitzmöbel „Am Lagerfeuer“ gefertigt. Nach dem Graz Museum Schlossberg, wo das Möbelstück seit dem Sommer im dortigen Hof zu sehen war, wandert das Sitzmöbel während der Adventzeit 2025 auf den Mariahilferplatz. Nach dem Advent soll das Möbelstück weiter genutzt werden: In Kooperation mit dem Amt für Jugend und Familie der Stadt Graz lädt „Am Lagerfeuer“ ab Jänner 2026 im Kindergarten/Hort Algersdorf zum Sitzen, Verweilen und Spielen ein.