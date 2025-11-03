Für Studierende und Absolventen: Uni Graz lädt wieder zur Jobmesse

Wie starte ich mit einem Studium erfolgreich in den Beruf? Antworten darauf gibt die EXCELLENCE – die Jobmesse der Uni Graz am 12. November 2025.

Ob erster Job, Praktikum oder berufliche Neuorientierung – auf der EXCELLENCE kommen Studierende direkt mit potenziellen Arbeitgeber:innen ins Gespräch.

Bis zu 70 namhafte Aussteller aus den unterschiedlichsten Branchen – von NGO und Steuerberatung über Versicherungen bis zum Einzelhandel – präsentieren sich direkt am Campus und bieten konkrete Einstiegsmöglichkeiten in den Job. Studierende und Absolvent:innen finden für den gelungenen Karriereeinstieg alles an einem Ort: kostenlose Bewerbungsfotos, professionelle Lebenslauf-Checks und viele praxisnahe Einblicke in spannende Berufsfelder. Inspirierende Vorträge und Workshops liefern wertvolle Tipps rund um die Bewerbung. Als besonderes Extra warten auf alle Besucher Goodie-Bags und Gewinnspiele. Unter anderem wird ein Uni-Graz-Fahrrad verlost.

EXCELLENCE – die Jobmesse der Uni Graz WANN: Mittwoch, 12. November 2025, 9:30 – 16:00 Uhr WO: Universitätsbibliothek und RESOWI-Zentrum, Universität Graz Der ist Eintritt frei. Für einzelne Programmpunkte ist eine Anmeldung erforderlich. Mehr Infos & Anmeldung

Ob erster Job, Praktikum oder berufliche Neuorientierung – auf der EXCELLENCE kommen Studierende direkt mit potenziellen Arbeitgeber:innen ins Gespräch und erweitern so ihr persönliches Karrierenetzwerk. Dabei können Absolvent:innen ihre erworbenen Skills ins Spiel bringen, wie Rektor Peter Riedler unterstreicht: „Sie gestalten mit ihrem Wissen aktiv eine nachhaltige Zukunft mit und bringen wissenschaftliche Erkenntnisse in die Gesellschaft ein. Unsere Studierenden bauen fundiertes Wissen auf und lernen, kritisch zu denken, Verantwortung zu übernehmen und neue Perspektiven zu erkennen."