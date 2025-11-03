/ ©Holding Graz/Lupi Spuma
Sturmböen: Seilbahnbetrieb am Schöckl eingestellt
Am heutigen Montag, dem 3. November 2025 wurde der Betrieb der Seilbahn beim Grazer Hausberg aus Sicherheitsgründen eingestellt. Grund dafür sind Sturmböen.
„Zur Zeit ist wegen Windspitzen von 72 km/h am Schöckl kein Seilbahnbetrieb möglich“, informiert die Holding Graz. Wann die Bahn wieder in Betrieb geht, lässt sich aktuell noch nicht sagen und hängt von den entsprechenden Wetterbedingungen ab.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.