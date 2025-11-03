Skip to content
/ ©Holding Graz/Lupi Spuma
Bild auf 5min.at zeigt eine Seilbahn.
Die Schöckl Seilbahn kann aus Sicherheitsgründen aktuell nicht fahren
Graz
03/11/2025
Bis zu 72 km/h

Sturmböen: Seilbahnbetrieb am Schöckl eingestellt

Am heutigen Montag, dem 3. November 2025 wurde der Betrieb der Seilbahn beim Grazer Hausberg aus Sicherheitsgründen eingestellt. Grund dafür sind Sturmböen.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(48 Wörter)

„Zur Zeit ist wegen Windspitzen von 72 km/h am Schöckl kein Seilbahnbetrieb möglich“, informiert die Holding Graz. Wann die Bahn wieder in Betrieb geht, lässt sich aktuell noch nicht sagen und hängt von den entsprechenden Wetterbedingungen ab.

