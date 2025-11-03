Sturmböen: Seilbahnbetrieb am Schöckl eingestellt

Am heutigen Montag, dem 3. November 2025 wurde der Betrieb der Seilbahn beim Grazer Hausberg aus Sicherheitsgründen eingestellt. Grund dafür sind Sturmböen.

„Zur Zeit ist wegen Windspitzen von 72 km/h am Schöckl kein Seilbahnbetrieb möglich“, informiert die Holding Graz. Wann die Bahn wieder in Betrieb geht, lässt sich aktuell noch nicht sagen und hängt von den entsprechenden Wetterbedingungen ab.