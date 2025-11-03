Straßenbahnlinie 1 wird ausgebaut: Was sich ab heute ändert

Straßenbahnlinie 1:

Die Straßenbahnlinie 1 fährt ab Montag, 3. November 2025, ab 4.30 Uhr bis Sommer 2026 von Eggenberg/UKH bis „Hilmteich/Botanischer Garten“.

Schienenersatzverkehr für die Linie 1: LINIE E1 Hilmteich – Mariatrost:

Fahrtrichtung Mariatrost:

Der Ersatzbus fährt ab der Ersatz-Endhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig A)“ in der Hilmgasse über Hilmteichstraße – Mariatroster Straße bis zur Endstation „Mariatrost“.

Ersatz-, verlegte, aufgelassene Haltestellen:

Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ wird in der Hilmgasse vor der Liegenschaft Nr. 4 ersatzweise eingerichtet.

Die Haltestelle „Schönbrunngasse“ wird zur Haltestelle der Linie 58 verlegt.

Die Haltestelle „Mariagrün“ wird ersatzweise bei der Haltestelle der Linie 58 eingerichtet.

Zwischen den Haltestellen „Kroisbach“ und „Tannhof“ werden alle Haltestellen des Schienenersatzverkehres und der Nachtbuslinie N1 bedient.

Fahrtrichtung Hilmteich:

Der Ersatzbus fährt ab „Mariatrost“ über Mariatroster Straße – Heinrichstraße – Hilmgasse –zur Ersatz-Endhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig A)“ in der Hilmgasse.

Ersatz-, verlegte, aufgelassene Haltestellen:

Zwischen den Haltestellen „Tannhof“ und „Kroisbach“ werden alle Haltestellen des Schienenersatzverkehrs und der Nachtbuslinie N1 bedient.

Die Haltestelle „Mariagrün“ wird in der Mariatroster Straße bei der Regionalbus-Haltestelle „Feuerwache Kroisbach“ (vor der Spar-Filiale) ersatzweise eingerichtet.

Die Haltestelle „Schönbrunngasse“ muss einbahnbedingt ersatzlos aufgelassen werden.

Die Haltestelle „Pensionsweg“ der Linie 58 wird mitbedient.

Die Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig A)“ wird in der Hilmgasse vor der Liegenschaft Nr. 4 ersatzweise eingerichtet.

Umsteigemöglichkeit von E1 zur Linie 58 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof

An der Haltestelle „Pensionsweg“ kannst du direkt zur Linie 58 in Fahrtrichtung Hauptbahnhof umsteigen.

Umsteigemöglichkeit von E1 zur Linie 58 in Fahrtrichtung Ragnitz

An der Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ in der Hilmgasse steige direkt zur Linie 58 in Fahrtrichtung Ragnitz um.

Linie 58 Richtung Ragnitz:

Ab der Haltestelle „Panoramagasse“ fährt die Linie 58 über Hilmgasse zur Ersatz-Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig B)“ und weiter zur Hilmteichstraße zur bestehenden Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten“ und weiter nach Ragnitz.

Aufgelassene Haltestellen

„Pensionsweg“, „Mariagrün“, „Schönbrunngasse“.

Zusätzliche Haltestelle

Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig B)“ in der Hilmgasse.

Linie 58 Richtung Hauptbahnhof:

Hier gibt es vorerst keine Änderungen.

Linie 81: Neue Ersatz-Endhaltestelle:

Der Bus der Linie 81 kann aufgrund der Bauarbeiten nicht zur bisherigen Endstation nach „Mariagrün“ geführt werden. Die Endstation während der Bauarbeiten befindet sich an der Ersatzhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig D)“ in der Hilmgasse.

Ersatz-Endhaltestelle und zusätzliche Haltestelle:

Die Endstation „Mariagrün“ der Linie 81 wird zur Ersatz-Endhaltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig D)“ gegenüber Hilmgasse Haus Nr. 6 verlegt.

Die Haltestelle „Schönbrunngasse“ wird mitbedient.

Nightline N1:

Die Nightline N1 ist von den Bauarbeiten und der Einbahn ebenfalls betroffen:

Richtung Gösting:

Ab der Haltestelle „Kroisbach“ fahren die Busse über Mariatroster Straße – Heinrichstraße – Hilmgasse – Hilmteichstraße zur Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Originalposition an der Straßenbahnhaltestelle)“ und weiter wie bisher nach Gösting.

Ersatz-Haltestellen, zusätzliche und aufgelassene Haltestelle:

Die Haltestelle „Mariagrün“ wird zur Regionalbus-Haltestelle „Feuerwache Kroisbach“ verlegt.

Die Haltestelle „Pensionsweg“ der Linie 58 wird mitbedient.

Zusätzliche Haltestelle „Hilmteich/Botanischer Garten (Steig A)“ wird gegenüber Hilmgasse Haus Hr. 4 eingerichtet.

Die Haltestelle „Schönbrunngasse“ kann nicht bedient werden und wird ersatzlos aufgelassen.