Beamte nehmen „penetranten Geruch“ wahr – Sekunden später brennt Wagen

Ein Routineeinsatz in Feldkirchen bei Graz wurde Montagabend plötzlich brenzlig: "Den richtigen Riecher bewies eine Polizeistreife als sie gegen 22 Uhr einen Kastenwagen auf der B 67 anhielten", so die Beamten.

Ein gewöhnlicher Stopp auf der B67 wurde am späten Montagabend, dem 3. November 2025, zu einem spektakulären Einsatz für Polizei und Feuerwehr. Gegen 22 Uhr hielten Beamte in Feldkirchen bei Graz einen Kastenwagen an. Der Grund? Eine defekte Heckbeleuchtung. Doch schon beim Näherkommen bemerkten die Polizisten einen „penetranten Geruch“, wie die Landespolizeidirektion Steiermark berichtet.

Rauch aus dem Motorraum

Als die Beamten die Motorhaube öffneten, zeigte sich die Ursache: dichter Rauch drang aus dem Motorraum. Innerhalb weniger Augenblicke stand der Kastenwagen in Flammen. Die Polizei reagierte rasch und alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen bei Graz. Die Einsatzkräfte rückten mit vier Fahrzeugen aus und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. „Der 27-jährige Lenker blieb unverletzt“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion. Nach dem Löschen des Feuers wurde der Kastenwagen von der Polizei genauer überprüft. Dabei stellten die Beamten mehrere technische Mängel fest. „Aufgrund der festgestellten Mängel wurden die Kennzeichen abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, so die Polizei abschließend.