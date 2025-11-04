KPÖ Graz und SOS Balkanroute sammeln Sachspenden für Geflüchtete

Am 8. November wird das Grazer Volkshaus wieder zum Ort der Solidarität: Die KPÖ Graz und SOS Balkanroute sammeln dringend benötigte Winterkleidung und Ausrüstung für Geflüchtete an den EU-Außengrenzen.

Die humanitäre Situation an den EU-Außengrenzen bleibt dramatisch, auch wenn sie kaum mehr Schlagzeilen macht. „Aber die Menschen kommen weiterhin und wir tun unser Möglichstes, um die Menschlichkeit an den Außengrenzen am Leben zu halten“, erklärt Petar Rosandić von SOS Balkanroute. Nur rund 224 Kilometer von Spielfeld entfernt leben hunderte Geflüchtete in improvisierten Lagern, in Wäldern oder auf der Straße. Oft ohne ausreichenden Schutz vor Kälte und Nässe

Graz sammelt für die Balkanroute

Um diesen Menschen zu helfen, ruft die KPÖ Graz gemeinsam mit SOS Balkanroute auch heuer wieder zu einer großen Sammelaktion auf. Bereits zum fünften Mal wird am Samstag, dem 8. November, von 10 bis 18 Uhr im Grazer Volkshaus (Lagergasse 98a) gesammelt. Gesucht werden vor allem warme Jacken, Schlafsäcke, Isomatten und Winterschuhe. Jede einzelne Spende zählt. „Die Hilfe für einen Menschen auf der Balkanroute, der trockene, warme Schuhe im kalten Wald in Bosnien nach einem Pushback bekommt, ist enorm. Jedes Paar Schuhe, jede Jacke, jedes Handy bewegt etwas und schafft für einen Moment wieder Menschlichkeit“, betont Simon Riedl von der Grazer KPÖ.

©KPÖ Freiwillige der KPÖ Graz und SOS Balkanroute sortieren und verpacken die Spenden für den Transport auf die Balkanroute. ©KPÖ Mit den Spenden aus Graz erhalten Geflüchtete an der EU-Außengrenze Schutz vor Kälte.

Das wird besonders gebraucht: Schlafsäcke, Isomatten und dünne Decken

Herren-Winterjacken, Pullover und Hosen bis Größe L

Thermo-Unterwäsche, Hauben, Schals, Handschuhe und Socken

Winterschuhe bis Größe 45, Boxershorts, Rucksäcke

Stirnlampen, Taschenlampen, Thermosflaschen

Smartphones (mit gelöschten Daten oder PIN-Code), Powerbanks Alle Spenden können direkt im Volkshaus abgegeben werden.