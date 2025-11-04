Neues Nest für Familien: Der „Babyccino Club“ eröffnet in Graz

In Graz eröffnet mit dem „Babyccino Club“ ein Montessori-inspirierter Treffpunkt für Familien mit Kleinkindern. Der Raum bietet Spielgruppen, offene Treffen und Veranstaltungen für Eltern und Kinder.

Im neu eröffneten Babyccino Club in der Grazer Harrachgasse steht freies Spiel und gemeinsames Lernen im Mittelpunkt.

Am Dienstag, dem 4. November, eröffnet in der Grazer Innenstadt der Babyccino Club. In der Harrachgasse 5 entsteht damit ein neuer Treffpunkt für Familien mit Kindern von null bis vier Jahren. Der Raum wurde nach den Grundsätzen der Montessori-Pädagogik gestaltet und soll einen geschützten Rahmen für gemeinsames Lernen, Spiel und Austausch bieten. Die Initiative geht auf Nicole Monsanto zurück, die selbst Mutter ist. Sie möchte mit dem Projekt Eltern in den ersten Jahren der Elternschaft begleiten und zugleich Kindern Raum zur freien Entfaltung geben.

Was ist Montessori-Pädagogik? Die Montessori-Pädagogik geht auf die italienische Ärztin und Reformpädagogin Maria Montessori (1870–1952) zurück. Ihr Grundsatz lautet: „Hilf mir, es selbst zu tun.“ Im Mittelpunkt steht das Kind als aktiver Lerner. Kinder sollen durch eigenes Tun und in ihrem eigenen Tempo entdecken, lernen und wachsen. Erwachsene übernehmen dabei die Rolle von Begleitern, nicht von Lehrern. Ziel ist es, die Selbstständigkeit, Konzentration und innere Motivation des Kindes zu stärken und das von klein an. Typisch für die Montessori-Pädagogik sind: Vorbereitete Umgebung: kindgerechte Räume mit Materialien, die zum selbstständigen Entdecken anregen.

Freiarbeit: Kinder wählen Tätigkeiten selbst und lernen durch Erfahrung.

Respekt und Achtsamkeit: jedes Kind wird in seiner Entwicklung ernst genommen und individuell gefördert. Quelle: montessori.at

Angebote für Eltern und Kinder

Der Babyccino Club kombiniert pädagogische Angebote mit offener Begegnung. Neben geführten Montessori-Spielgruppen werden zweistündige Einheiten, sogenannte „Play-Shops“, in denen Kinder und Eltern gemeinsam aktiv sind, angeboten. Diese wurden laut den Betreiberinnen von einer erfahrenen Montessori-Pädagogin entwickelt. Ergänzend dazu gibt es das „Drop-In Play“, ein offenes Spielangebot ohne Anmeldung. Eltern können einfach vorbeikommen, während ihre Kinder in einer sicheren Umgebung spielen und erkunden.

©Katharina Jessner Gründerin Nicole Monsanto möchte mit dem Babyccino Club Familien in den ersten Jahren der Elternschaft begleiten.

Veranstaltungen und Begegnungsraum

Die Räumlichkeiten stehen auch für Workshops, Elternrunden oder Familienfeiern zur Verfügung. Geplant sind unter anderem Eltern-Workshops, Tanzkurse und Babydates. So soll ein Ort entstehen, der den Alltag von Familien erleichtert und soziale Kontakte fördert. „Wir wollten einen Raum schaffen, an dem sich Kinder und Eltern gleichermaßen gesehen und unterstützt fühlen“, erklärt Gründerin Nicole Monsanto. Weitere Informationen gibt es unter thebabyccinoclub.com.