Europa-League-Spiel: Polizei rüstet sich für Sturm-Nottingham-Match

Am Donnerstag, dem 6. November 2025, empfängt Sturm Graz Nottingham Forest in der Merkur Arena. Rund um das Europa-League-Spiel gilt von 12 bis 24 Uhr ein großflächiger Sicherheitsbereich.

Am Donnerstagabend steht in Graz ein Fußball-Highlight an: Der SK Puntigamer Sturm Graz trifft in der UEFA Europa League auf Nottingham Forest. Anpfiff ist um 18.45 Uhr in der Merkur Arena. Weil die Behörden mit einem großen Fanaufkommen rechnen, hat die Landespolizeidirektion Steiermark einen Sicherheitsbereich rund um das Stadion verordnet. Dieser gilt am 6. November 2025 von 12 bis 24 Uhr.

Großes Gebiet betroffen

Der Sicherheitsbereich umfasst ein weites Areal rund um die Merkur Arena: von der Conrad-von-Hötzendorf-Straße über die Evangelimanngasse und Münzgrabenstraße bis hin zur Raiffeisenstraße und Kasernstraße. Insgesamt sind zahlreiche Straßenzüge im Bezirk Liebenau betroffen. Die Polizei bittet Anrainerinnen und Anrainer, sich auf mögliche Einschränkungen einzustellen.

©LPD Stmk Rund um die Merkur Arena gilt am Spieltag ein großflächiger Sicherheitsbereich.

Maßnahmen für einen sicheren Ablauf

Ziel der Maßnahme ist laut Behörde, mögliche Zwischenfälle im Zusammenhang mit der Sportgroßveranstaltung zu verhindern. „Aus diesem Sicherheitsbereich können Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes Personen wegweisen, die gefährliche Angriffe gegen Leben, Gesundheit oder Eigentum im Zusammenhang mit einer Sportgroßveranstaltung begehen bzw. begangen haben“, erklärt die Landespolizeidirektion Steiermark.

Strafen bei Missachtung

Wer trotz eines ausgesprochenen Betretungsverbots den Sicherheitsbereich betritt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Die Polizei stellt abschließend klar: „Personen, die trotz eines Betretungsverbotes den Sicherheitsbereich bei dieser Sportgroßveranstaltung betreten, begehen eine Verwaltungsübertretung und können mit einer Geldstrafe bis zu 1.000 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu vier Wochen, bestraft werden.“