Grazerinnen arbeiten ab dem 11. November „gratis“

Am 2. November war österreichweiter Equal Pay Day. Das ist jener Tag, an dem Männer im Durchschnitt bereits so viel verdient haben, wie Frauen erst bis Jahresende verdienen werden. Frauen in Österreich erhalten somit durchschnittlich um 16,3 Prozent weniger Lohn als ihre männlichen Kollegen. Hochgerechnet auf das Jahr ergibt das eine Einkommenslücke von 10.323 Euro. In der Steiermark sieht es noch düsterer aus: Hier fiel der Equal Pay Day bereits auf den 27. Oktober. Frauen verdienen im Bundesland rund 18 Prozent weniger als Männer.

Was steckt hinter dem Equal Pay Day? Der Equal Pay Day macht auf die ungleiche Entlohnung von Frauen und Männern aufmerksam. Er zeigt, ab welchem Tag Frauen im Vergleich zu Männern „gratis“ arbeiten. Der Aktionstag wird in ganz Österreich jährlich neu berechnet, basierend auf den aktuellen Einkommensdaten. Je früher der Equal Pay Day im Kalender liegt, desto größer ist die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen. Während Männer also schon mit Anfang November ihr durchschnittliches Jahreseinkommen erreicht haben, müssen Frauen noch rund zwei Monate länger arbeiten, um auf denselben Betrag zu kommen.

Graz: Symboltag am 11. November

In der Landeshauptstadt liegt der Unterschied etwas niedriger, aber immer noch deutlich: 13,9 Prozent weniger Einkommen für Frauen. Damit fällt der Equal Pay Day in Graz auf den 11. November. Das bedeutet, dass Grazerinnen, statistisch gesehen, ab diesem Datum bis Jahresende unbezahlt arbeiten. Viele Frauen empfinden das als klares Signal, dass beim Thema gleiche Bezahlung noch viel zu tun ist. „Das ist nicht gerecht“, bringt es eine Teilnehmerin der Aktion in Graz auf den Punkt.

Langsamer Fortschritt trotz Bewusstsein

Zwar hat sich die Lücke über die Jahre etwas verringert, 2010 lag der Equal Pay Day österreichweit noch am 29. September, doch die Entwicklung geht nur langsam voran. Noch immer sind traditionelle Rollenbilder, Teilzeitbeschäftigung und Branchenunterschiede zentrale Ursachen der Lohnunterschiede. Viele Organisationen, darunter auch das Frauenreferat des Landes Steiermark, fordern daher mehr Transparenz bei Gehältern, bessere Kinderbetreuung und faire Aufstiegschancen. Nur so könne sich die Einkommensschere langfristig schließen.