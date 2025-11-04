Duo bestahl gezielt ältere Personen in Grazer Einkaufszentrum

Zwei Männer sollen in einem Grazer Einkaufszentrum über Wochen hinweg ältere Menschen bestohlen haben. Nach einer gezielten Observation gelang den Ermittlern nun der entscheidende Schlag.

Kriminalbeamte des Landeskriminalamts Steiermark nahmen am Montag, dem 3. November, zwei mutmaßliche Taschendiebe fest, die seit September in einem Grazer Einkaufszentrum aktiv gewesen sein sollen. Die Männer, 52 und 39 Jahre alt und beide aus Algerien, stehen im Verdacht, älteren Personen Bargeld aus den Brieftaschen gestohlen zu haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden „arbeitsteilig“ vorgingen. Während der ältere der beiden Männer den Diebstahl ausführte, hielt der jüngere als sogenannter „Aufpasser“ Wache. Sie suchten gezielt nach älteren Menschen, die in Cafés oder Restaurants ihre Jacken über die Sessellehne gehängt hatten.

Mit besonderer Fingerfertigkeit unterwegs

Wie die Polizei berichtet, setzte sich der 52-Jährige unauffällig hinter seine Opfer, hängte seine Jacke ebenfalls über die Lehne und griff dann geschickt zu. Mit besonderer Fingerfertigkeit soll er das Bargeld aus den Geldbörsen entnommen und die Geldtaschen anschließend wieder an ihren Platz gelegt haben, ohne dass die Opfer etwas bemerkten.

Observation brachte Polizei auf die richtige Spur

Nach intensiven Ermittlungen entschieden sich die Beamten zu einer Observation im Einkaufszentrum. Am besagten Tag wurden die Verdächtigen schließlich auf frischer Tat betreten. Nach einer kurzen Flucht in die Tiefgarage konnten die Männer gestellt und festgenommen werden. Im Fahrzeug des 39-Jährigen fanden die Ermittler nicht nur Bargeld, sondern auch mehrere Bankomatkarten und gestohlene Kleidungsstücke. Damit bestätigte sich der Verdacht einer ganzen Serie von Diebstählen.

Teilgeständnis – Ermittlungen laufen weiter

Beide Männer zeigten sich laut Landespolizeidirektion Steiermark „teilweise geständig“. Sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen zu weiteren möglichen Taten dauern an.