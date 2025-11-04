„Unheilig“ feiert Comeback: Konzert 2026 in Graz angekündigt

Nach Jahren der Bühnenpause ist es offiziell: "Unheilig" kehrt zurück! Am 26. Juni 2026 spielt die Band in der Messe Graz Freiluftarena mit "Alexander Eder & Band" als Support-Act.

Lange war es still um „Unheilig“, doch jetzt gibt es die Sensation: 2026 geht die Band wieder auf Tour. Mit dem klaren Versprechen „Wieder zurück“ kündigt sie ihre Comeback-Konzerte an. Besonders erfreulich für alle Fans in der Steiermark: Auch Graz steht auf dem Tourplan. Am 26. Juni 2026 wird die Messe Graz Freiluftarena zum Schauplatz.

Emotionen, Gänsehaut und Nostalgie

Wer Unheilig kennt, weiß: Hinter jedem Song steckt Gefühl, Tiefe und eine unverwechselbare Stimme. Die Rückkehr auf die Bühne verspricht daher nicht nur Musik, sondern ein emotionales Wiedersehen mit einem Künstler, der über Jahre hinweg für viele Menschen ein Begleiter war. Hits wie „Geboren um zu leben“ oder „An deiner Seite“ haben Generationen bewegt.

Alexander Eder sorgt für Stimmung

Unterstützt wird Unheilig bei der Graz-Show von „Alexander Eder & Band„. Der österreichische Musiker, bekannt für seine markante Stimme und energiegeladene Bühnenpräsenz, wird das Publikum vor dem Hauptact in Stimmung bringen.