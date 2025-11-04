Erster CO2-neutraler Bio-Bäcker eröffnet in Graz

In der Grazer Belgiergasse 9 öffnet am 5. November die Bio-Bäckerei „Vom Lichtenberg – haute boulangerie“ eine Filiale. Das Besondere: Gebacken wird CO2-neutral mit Österreichs erstem Dampfbackofen, der mit Pellets befeuert wird.

Französisches Landbrot aus 43 Stunden langer Sauerteigreifung, feinste Honigreingerl aus Briocheteig mit Zimtkruste, Macadamia-Nougat-Croissants oder ausgefallene Snacks wie Focaccia mit asiatisch inspiriertem Rindfleisch: Der bekannte steirische Meisterbäcker Peter Kirchengast bringt seine Gnaser Bio-Dampfbäckerei „Vom Lichtenberg – haute boulangerie“ mit einer Filiale nach Graz. In der Belgiergasse 9 werden von Mittwoch bis Samstag täglich an die 30 unterschiedliche Backspezialitäten sowie Snacks und Kaffee aus der steirischen Rösterei Maitz in St. Anna am Aigen angeboten.

©Harald Luef In der Grazer Belgiergasse… ©Harald Luef …eröffnet am 5. November eine Bio-Bäckerei.

CO2-neutral durch Dampfbackofen, der mit Pellets befeuert wird

Für den Bäcker hat Qualität oberste Priorität. Er setzt auf frische Zutaten aus der Oststeiermark, alte handwerkliche Backkunst und das alles aus Österreichs erster CO2-neutraler Bio-Bäckerei. Möglich macht dies der Dampfbackofen in der Backstube am Lichtenberg bei Gnas, der mit Pellets befeuert wird. Ofenwarmes Brot und frisches Gebäck werden mit dem Elektrobus täglich nach Graz gebracht. Der Strom dazu wird fast ausschließlich selbst produziert.

Ausschließlich Bio-Zutaten kommen in die Backwaren

Kirchengast erklärt: „Wir backen nach traditionellem Handwerk, die Sauerteige reifen bei uns mindestens 13 Stunden. Beim französischen Landbrot sind es mit einer fünfstufigen Sauerteigführung sogar 43 Stunden. Verwendet werden ausschließlich die besten Produkte in Bio-Qualität. Das alles kann man sich in unserer Schaubäckerei in Gnas auch ansehen.“ Die Spezialitäten reichen vom Käseweckerl mit Kernöl über die Zimt-Zucker-Schnecke bis hin zu unterschiedlichen Roggenbroten – alles bio.

©5 Minuten | Peter Kirchengast bei der Präsentation seiner neuen Filiale. ©5 Minuten | Alle Backwaren im „Vom Lichtenberg“… ©5 Minuten | …werden ausschließlich mit Bio-Zutaten gebacken. ©5 Minuten | Auch Honig, Semmelbrösel und Co. kann man im „Vom Lichtenberg“ kaufen.

Ein Handwerk aus Leidenschaft

Kirchengast selbst kann auf eine mehr als zwei Jahrzehnte lange Karriere zurückblicken, die als Lehrling bei der bekannten Bäckerei-Konditorei Lang in Halbenrain Anfang der 2000er-Jahre begann. Die Meisterprüfung legte Kirchengast 2005 ab. Schon immer war es der Traum, eine eigene Bäckerei ganz nach seinen Vorstellungen zu betreiben. Diesen Traum hat er sich auf seinem Heimathof am Lichtenberg 2022 mit einer eigenen Schaubäckerei und Verkaufsladen erfüllt. Nun wurde die erste Filiale in Graz eröffnet.

Kirchengast will mit zweiten Standort durchstarten

Kirchengast: „Wir freuen uns über Fans aus ganz Österreich, die unser Brot bestellen. Viele Liebhaber unserer Backspezialitäten kommen jetzt schon aus Graz – somit wollten wir zusätzlich zu unserem Verkaufsladen in Gnas endlich auch eine Filiale in der Landeshauptstadt aufsperren.“