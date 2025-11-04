Am Jakominiplatz: Haltestelle von Grazer Linie wird bis Freitag verlegt

Die Haltestelle der Linie 23 am Jakominiplatz wird von Dienstag bis Freitag aufgrund von Bauarbeiten verlegt.

Wegen Bauarbeiten in der Haltestelle der Linie 23 am Jakominiplatz in Richtung Krenngasse (Steig G) müssen die Graz Linien diese Position für die Linie 23 von Dienstag, 4. November 2025, ab 13 Uhr bis Freitag, 7. November 2025, bis 24 Uhr verlegen. Die Ersatzhaltestelle befindet sich am Beginn der Radetzkystraße vor der Spar-Filiale (Steig O).