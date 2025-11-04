Skip to content
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt den Jakominiplatz in Graz.
Die Haltestelle der Linie 23 am Jakominiplatz wird bis Freitag verlegt
Graz
04/11/2025
Linie 23

Am Jakominiplatz: Haltestelle von Grazer Linie wird bis Freitag verlegt

Die Haltestelle der Linie 23 am Jakominiplatz wird von Dienstag bis Freitag aufgrund von Bauarbeiten verlegt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(60 Wörter)

Wegen Bauarbeiten in der Haltestelle der Linie 23 am Jakominiplatz in Richtung Krenngasse (Steig G) müssen die Graz Linien diese Position für die Linie 23 von Dienstag, 4. November 2025, ab 13 Uhr bis Freitag, 7. November 2025, bis 24 Uhr verlegen. Die Ersatzhaltestelle befindet sich am Beginn der Radetzkystraße vor der Spar-Filiale (Steig O).

