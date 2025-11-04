Grazer Kunsthauscafe wird zum Club und lädt zum ersten Rave

Am 12. November wird das Grazer Kunsthauscafé zur pulsierenden Tanzfläche. Gemeinsam mit dem Grazer Label "Carpe Noctem" steigt dort der erste Rave im Café.

Das Kunsthauscafé ist sonst für Cappuccino, Cocktails und Essen bekannt, doch am Mittwoch, dem 12. November 2025, wird es zur Bühne für elektronische Klänge. Ab 18 Uhr lädt das Grazer Label „Carpe Noctem“ zum ersten Rave in der bekannten Grazer Location. Unter dem Motto „Melodic Techno & Trance“ verwandelt sich das Café in einen Clubspot, an dem sich Beats und Tanzen die Hand geben. Wer dabei sein will, sollte schnell sein: Die Tickets sind nämlich limitiert. Ein Ticket kostet 10 Euro und beinhaltet bereits ein Getränk.