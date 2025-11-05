Bundesheer ehrt Soldaten: „Militär des Jahres“ in der Steiermark
Am Donnerstag, dem 6. November, werden in Fernitz bei Graz die besten Soldatinnen, Soldaten und Zivilbediensteten des Jahres geehrt. Die Matinee "Militär des Jahres 2025" würdigt Mut, Einsatz und Zusammenhalt.
Donnerstagvormittag wird das Veranstaltungszentrum Fernitz bei Graz zum Treffpunkt für das Österreichische Bundesheer. Bei der feierlichen Matinee „Militär des Jahres 2025“ werden jene ausgezeichnet, die sich im vergangenen Jahr durch besondere Leistungen hervorgetan haben. Den Auftakt macht ab 10.30 Uhr der Empfang, begleitet von der Blasmusikkapelle Fernitz.
Anerkennung für Einsatz und Verantwortung
Mit der Auszeichnung „Militär des Jahres“ würdigt das Bundesheer nicht nur Professionalität, sondern auch Menschlichkeit, Zivilcourage und Innovationsgeist. Die Geehrten stehen stellvertretend für jene, die im Dienst für Österreich über sich hinauswachsen, ob im Auslandseinsatz, im Katastrophenschutz oder im täglichen Dienstbetrieb.
Fünf Kategorien:
Insgesamt werden morgen fünf Awards verliehen: „Rekrut des Jahres“, „Einheit des Jahres“, „Zivilbediensteter des Jahres“, „Special Award“ und „Soldat des Jahres“