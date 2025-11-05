Plabutschtunnel gesperrt: Verkehr steht auf der A9

Kurz nach dem Plabutschtunnel bei Gratkorn-Süd ereignete ein Unfall, der den Frühverkehr am Mittwochmorgen, dem 5. November, auf der A9 völlig ausbremst. Laut ersten Informationen ist der erste Fahrstreifen blockiert, weshalb die Asfinag den Tunnel Richtung Linz sperren musste. Der Rückstau reicht bereits bis zum Knoten Graz-West, der Zeitverlust liegt bei rund 40 Minuten. Die Aufräumarbeiten laufen, die Sperre dürfte laut Asfinag noch bis etwa neun Uhr dauern. Der Verkehr wird derzeit über das Grazer Stadtgebiet umgeleitet, was auch dort für zusätzliche Verzögerungen sorgt.