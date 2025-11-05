Weiterer Unfall bei Graz: Drei Fahrzeuge kollidierten auf der A2

Nur wenige Stunden nach dem Zwischenfall auf der A9 kam es am Mittwochmorgen, dem 5. November, erneut zu einem Unfall im Großraum Graz. Laut Antenne Steiermark ereignet sich der Crash auf der A2 Südautobahn in Richtung Klagenfurt, direkt beim Knoten Graz-West. Drei Fahrzeuge sind in den Unfall verwickelt. Der erste und der vierte Fahrstreifen bleiben zwar befahrbar, dennoch staut es sich bis zur Abfahrt Feldkirchen. Der Zeitverlust liegt derzeit bei rund 15 Minuten.