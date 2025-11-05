LKH-Uniklinikum Graz: Rund 250 Betten wegen Personalmangel gesperrt

Am LKH-Uniklinikum Graz sind derzeit rund 250 Betten nicht nutzbar. Hauptgrund ist der Mangel an Pflegepersonal. Besonders betroffen sind die Abteilungen für Chirurgie, Innere Medizin und Kinderheilkunde.

Im größten Krankenhaus der Steiermark ist die Situation angespannt. Wegen fehlender Pflegekräfte müssen zahlreiche Betten gesperrt bleiben. Insgesamt handelt es sich laut „Kleine Zeitung“ um rund 250 Plätze, darunter auch Betten, die aufgrund von Umbauarbeiten in der Hämatologie vorübergehend nicht zur Verfügung stehen. Besonders stark betroffen sind die chirurgischen Bereiche, die Innere Medizin und die Kinderstationen. Die eingeschränkten Kapazitäten wirken sich direkt auf die Versorgung der Patienten aus. Akutaufnahmen müssen priorisiert werden, manche Behandlungen werden verschoben oder an andere Häuser weitergeleitet.

Unterschiedliche Darstellungen zur Personalsituation

Offizielle Angaben sprechen von einem fast vollständig besetzten Personalstand. Beschäftigte im Krankenhaus sehen das allerdings anders. Interne Informationen, über die die „Kleine Zeitung“ berichtet hat, zeigen deutlich größere Lücken auf. Demnach fehlen derzeit rund 200 diplomierte Pflegekräfte. In der Pflegeassistenz gibt es zwar etwas mehr Personal, dieser Bereich kann jedoch die Aufgaben der diplomierten Fachkräfte nicht abdecken. Dadurch entstehen Lücken im Stationsbetrieb, die sich nicht kurzfristig schließen lassen.

Auswirkungen auf Patienten

Der Personalmangel führt dazu, dass nicht alle Patienten sofort aufgenommen werden können. Fälle müssen je nach Dringlichkeit beurteilt werden, teilweise werden Patientinnen und Patienten in andere Krankenhäuser verlegt. Das bedeutet zusätzliche Belastung für andere Einrichtungen in Graz und im Umland. Da das LKH-Uniklinikum Graz eine zentrale Rolle in der medizinischen Versorgung der gesamten Steiermark spielt, wirkt sich die Situation auch auf andere Regionen aus. Besonders komplexe Behandlungen, die nur hier durchgeführt werden können, sind derzeit schwieriger planbar.

Politische Pläne und ein kleiner Hoffnungsschimmer

Die steirische Politik hat mit dem regionalen Gesundheits-Strukturplan Verbesserungen angekündigt. Ziel ist es, die Versorgung langfristig zu sichern und die Personalsituation zu stabilisieren. Wann sich spürbare Verbesserungen einstellen, bleibt jedoch unklar. Einziger Lichtblick: Auf den Intensivstationen entspannt sich die Lage leicht. Dort dürfte bald wieder der Vollbetrieb aller Betten möglich sein. Auf den Normalstationen bleibt der Pflegenotstand allerdings bestehen, mit Folgen für das gesamte Gesundheitsnetz der Steiermark.