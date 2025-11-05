Nach tragischem Unfall: Trauer um Grazer Chirurgen Günter Kohrgruber

Wie die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) nun bekanntgab, verstarb Dr. Günter Kohrgruber an den Folgen eines tragischen Unfalls. Der langjährige Unfallchirurg war eine prägende Persönlichkeit am UKH Steiermark und galt als hochgeschätzter Kollege. Laut AUVA genoss er „durch seine herausragende fachliche Kompetenz, sein Engagement und seine Menschlichkeit weit über die Grenzen des UKH Steiermark hinaus größten Respekt“. Über viele Jahre hinweg gab er sein Wissen und seine Erfahrung mit Leidenschaft an kommende Generationen weiter. „Wir trauern um einen außergewöhnlichen Mediziner und Menschen. In diesen schweren Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihm nahestanden“, heißt es abschließend seitens der AUVA abschließend.