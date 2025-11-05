Nach linkem Wahlsieg: KPÖ sieht Parallelen zwischen New York und Graz

In New York wurde ein linker Kandidat zum Bürgermeister gewählt. Auch in Graz, wo Elke Kahr seit 2021 im Amt ist, blickt man aufmerksam über den Atlantik. Die KPÖ gratuliert und zieht Parallelen.

Was haben Graz und New York gemeinsam? Seit heute mehr, als man im ersten Moment denkt. Beide Städte stellen nun einen linken Bürgermeister. In den USA gewann der sozialistische Politiker Zohran Mamdani die Wahl zum Stadtoberhaupt. Ein historischer Erfolg, der international für Schlagzeilen sorgt. Konservative Medien reagierten prompt: Die New York Post veröffentlichte ein Cover mit der Schlagzeile „The Red Apple“, versehen mit Hammer und Sichel. Ein augenzwinkernder, aber deutlich politischer Kommentar auf den Sieg.

Das Wichtigste, was du über Zohran Mamdani wissen musst: Zohran Mamdani wurde in Kampala (Uganda) geboren und lebt heute in Astoria, Queens (New York City). Der linke Politiker ist der neue Bürgermeister von New York City. Der 33-Jährige war bisher Abgeordneter im Parlament des Bundesstaates New York und gilt als Vertreter des sozialistischen Flügels der Demokratischen Partei. Mamdani steht für Themen wie leistbares Wohnen, soziale Gerechtigkeit, kostenlose Kinderbetreuung und öffentlichen Verkehr. Seine Wahl gilt als historisch, da erstmals seit Jahrzehnten ein dezidiert linker Kandidat die Mehrheit in New York erreichen konnte.

Erinnerungen an „Leningraz“

Auch in Graz war die Überraschung groß, als Elke Kahr 2021 das Bürgermeisteramt übernahm. Damals titelte die internationale Presse über „Leningraz“. Die New York Times schrieb über sie: „In Wealthy City, a Marxist Mayor Wins Over Voters.“ Der Fokus: Kahrs Bescheidenheit, ihre Bodenhaftung und ihr Engagement für soziale Themen, wie leistbares Wohnen, gerechte Löhne und Unterstützung für jene, die am stärksten von steigenden Lebenshaltungskosten betroffen sind.

KPÖ Graz: „Wahl von Zohran Mamdani zum Bürgermeister von New York ist ein starkes politisches Signal“

Wie die KPÖ Graz gegenüber 5 Minuten erklärt, sei der Wahlsieg in den USA auch aus europäischer Sicht ein deutliches Signal für mehr soziale Gerechtigkeit. Stadtrat Robert Krotzer betont: „Die Wahl von Zohran Mamdani zum Bürgermeister von New York ist ein starkes politisches Signal. Er zeigt, dass Haltung und soziale Gerechtigkeit gegen die Macht von Milliardären und Ultra-Rechten gewinnen können. Mamdanis Kampagne wurde getragen und unterstützt von jenen Menschen, die mit ihrer täglichen Arbeit die Gesellschaft am Laufen halten, ihr Leben immer schwerer finanzieren können und nicht gehört werden. Ihnen allen ist zu dieser Wahl zu gratulieren.“

©KPÖ/Julia Prassl KPÖ-Stadtrat Robert Krotzer sieht in der Wahl in New York ein starkes Signal für soziale Gerechtigkeit.

„Sein Erfolg zeigt, dass linke Politik auch in den USA Zuspruch findet“

Auch Klubobfrau Sahar Mohsenzada (KPÖ) sieht in Mamdanis Wahlsieg mehr als nur ein politisches Ereignis. Gegenüber 5 Minuten betont sie, dass soziale Themen Menschen weltweit verbinden: „Herzliche Gratulation an Zohran Mamdani! Sein Erfolg zeigt, dass linke Politik, für leistbares Wohnen, kostenlose Kinderbetreuung und öffentlichen Verkehr, auch in den USA Zuspruch findet. Wie in Graz steht auch hier soziale Gerechtigkeit über Profitinteressen.“

©Stadt Graz/Fischer Gemeinderätin Sahar Mohsenzada betont, dass linke Politik weltweit Zuspruch findet. Auch jenseits des Atlantiks.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2025 um 12:57 Uhr aktualisiert